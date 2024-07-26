أولمبياد باريس - راديو مونت كارلو: مفاجأة الافتتاح.. هل يحمل زيدان الشعلة الأولمبية

كشف راديو مونت كارلو عن وصول زين الدين زيدان أسطورة كرة القدم الفرنسية إلى العاصمة باريس قبل ساعات قليلة من انطلاق حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأشار المصدر ذاته أن زيدان عادة ما يتواجد في مدريد حيث يعيش مع أسرته، ولا يتواجد في باريس كثيرًا.

وأوضحت التقارير أن زيدان مرشحا ليصبح مفاجأة الحفل كآخر حامل للشعلة الأولمبية.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.

بينما أقيمت منافسات كرة القدم والرجبي والقوس والسهم مبكرا قبل حفل الافتتاح بسبب طول المدة الزمنية.

وتتجه أنظار العالم اليوم الجمعة إلى العاصمة الفرنسية باريس ترقبا لحفل الافتتاح التاريخي للنسخة الـ 33 من دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 على ضفاف نهر السين.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وإفريقيا.