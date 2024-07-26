ماجواير: سأرحل عن مانشستر يونايتد في هذه الحالة

كشف هاري ماجواير لاعب مانشستر يونايتد عن الحالة التي تجعله يرحل عن ناديه.

ويلعب ماجواير في مانشستر يونايتد منذ صيف 2019.

وقال المدافع الإنجليزي لشبكة سكاي سبورتس: "لدي سنة واحدة متبقية في عقدي مع وجود خيار لعام إضافي".

وأضاف "لكن إذا جاءوا إلي وقالوا إنهم لا يريدونني بعد الآن، بالطبع سأبحث عن خيارات في مكان آخر".

وأنهى حديثه قائلا: "لكن لم يتم إخباري بهذا مطلقا، التركيز الكامل على الفوز بالبطولات هنا".

وانتقل اللاعب البالغ من العمر 31 عاما إلى مانشستر يونايتد في صيف 2019 مقابل 87 مليون يورو قادما من ليستر سيتي.

وتوج ماجواير مع يونايتد ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي وكذلك الرابطة.

وتم استبعاد ماجواير من قائمة منتخب إنجلترا المشاركة في بطولة يورو 2024 إذ كان يقود جاريث ساوثجيت تدريب الأسود الثلاث قبل استقالته عقب نهايتها.

ووصل منتخب إنجلترا إلى النهائي وخسر بهدفين مقابل هدف من إسبانيا.