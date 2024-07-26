أولمبياد باريس - وزير الرياضة: جنا علي بطلة إفريقيا ومشاركتها إعداد للمستقبل

كشف أشرف صبحي وزير الرياضة أن البعثة المصرية تستهدف الحصول على 6-10 ميداليات في أولمبياد طوكيو، وأن بعض الألعاب هي إعداد للنسخ المقبلة من الألعاب الأولمبية.

وقال أشرف صبحي وزير الرياضة عبر إذاعة أون سبورت: "بعثة مصر هي الأكبر وهذا يعني أنه أكبر تفوق رياضي على المستوي الإفريقي وهذا يعني أنه بطل إفريقيا أو حقق أكبر عدد من النقاط على مستوى العالم للتأهل للأولمبياد".

وأضاف "هنا جودة تواجدت في أولمبياد طوكيو 2020 بسبب نبوغها بسن صغير من أجل التدرب والتعرف على شكل المنافسة استعدادا لأولمبياد 2024 و2028".

وأكمل "جنا علي هي بطلة إفريقيا واللجنة الأولمبية تعلم أن مشاركتها الحالية هي إعداد للمستقبل في لعبة غير مشهورة بمصر كالقوس والسهم".

وتابع "نعرف الألعاب التي ننافس فيها على ميداليات ولا نعمل بشكل عشوائي فعلى سبيل المثال الجودو في 2024 سينافس لكن في 2028 سيحقق ميداليات، وكذلك في التايكوندو".

وأوضح "رفع الأثقال والمصارعة والسلاح والتايكوندو والخماسي الحديث في المقدمة من حيث المنافسة وأيضا الرماية، ومنتخب مصر لليد ينافس على الميدالية البرونزية أو المركز الرابع".

وأردف "معظم هذا الجيل من منتخب مصر الأولمبي سيشارك في كأس العالم 2026، ولا نضع كرة القدم والطائرة في خطة المنافسة على الميداليات".

وواصل "ننافس مع أكثر من 10 آلاف متسابق من حول العالم، ونخطط أن نحصل على ميداليات أكثر من طوكيو 2020، ونستهدف الحصول على 15 ميدالية في لوس أنجلوس 2028".

واستدرك "طبقا للدراسة سنحقق ما بين من 6 لـ 10 ميداليات في باريس 2024".

وطلب "من حق الجميع أن يرى شباب مصر في أفضل صورة وهذا حلمنا، وطبيعي أن نحزن عندما لا يتحقق ذلك على أرض الواقع، بذلنا مجهودا في آخر 5 سنوات".

وأضاف "أقول للجماهير شجعوا اللاعبين، والألعاب الفردية التي سننافس فيها على ميداليات ستبدأ منافساتها منذ 7 وحتى 11 أغسطس".

وأتم "المتوسط العمري في النسخة الحالية من الأولمبياد أقل والمشاركة النسائية المصرية أعلى عن السابق، ونعمل على خطة عمل متوسطة وبعيدة المدى".

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعبا ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وإفريقيا.