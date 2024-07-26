رومانو: اتفاق بين روما ويوفنتوس لضم سولي

الجمعة، 26 يوليه 2024 - 18:25

كتب : FilGoal

ماتياس سولي

توصل نادي روما إلى اتفاق مع نظيره يوفنتوس لضم لاعبه الموهوب ماتياس سولي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولعب سولي على سبيل الإعارة في الموسم المنقضي في فريق فروزينوني.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن روما قد أتم اتفاقه مع يوفنتوس بشأن الجناح الارجنتيني.

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وذكر رومانو أن الاتفاق يقتضي دفع الذئاب مبلغ 26 مليون يورو، مع مكافأة سهلة التحقيق تبلغ مليوني يورو، بالإضافة إلى مثل هذا الرقم لكن أهداف صعب تنفيذها.

وأفاد رومانو أن نادي السيدة العجوز سيحصل أيضا على نسبة 10% في حال بيع سولي مستقبلا.

وشدد رومانو أن اللاعب سيوقع على عقد مدته 5 أعوام، ورغبة دانييلي دي روسي المدير الفني لروما بالإضافة إلى رغبة فريدكن العائلة المالكة للنادي بالتعاقد مع سولي.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 21 عاما 39 مباراة مع فروزينوني الموسم الماضي مسجلا 11 هدفا وصانعا 3 أهداف.

وتعاقد يوفنتوس مع سولي قادما من فيليز سارسفيلد الأرجنتيني في شتاء 2020 مقابل مليوني يورو.

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