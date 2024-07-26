الرئيس التنفيذي لـ بولونيا: ننتظر رد هوملز على عرضنا
الجمعة، 26 يوليه 2024 - 17:54
كتب : FilGoal
شدد كلاوديو فينوتشي الرئيس التنفيذي لـ بولونيا أن النادي ينتظر رد ماتس هوملز على عرضه لضمه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ماتس هاميلس
النادي : بوروسيا دورتموند
وانتهى عقد هوملز مع بوروسيا دورتموند وانتقاله القادم سيكون بدون مقابل.
وقال فينوتشي في تصريحات نقلها موقع توتو ميركاتو ويب: "ننتظر رد هوملز على عرضنا، هو لاعب عظيم ونريد التعاقد معه".
وكان نادي ريال مدريد دخل في سباق التعاقد معه، ولذلك أوقف هوملز مفاوضات مع النادي الإيطالي بالرغم من حجز بولونيا للفحوصات الطبية.
وحسب التقارير الإخبارية فإن النادي الملكي تراجع عن التعاقد معه.
مفاوضات مع عبد المنعم؟
كشف جيانلوكا دي مارزيو الصحفي الإيطالي الموثوق في وقت سابق عن اهتمام نادي بولونيا بضم محمد عبد المنعم مدافع الأهلي.
وحسبما علم FilGoal.com فإن محمد عبد المنعم لم تصله أي عروض رسمية من أي فريق حتى الآن.