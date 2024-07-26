الرئيس التنفيذي لـ بولونيا: ننتظر رد هوملز على عرضنا

الجمعة، 26 يوليه 2024 - 17:54

كتب : FilGoal

ماتس هوملز مدافع دورتموند

شدد كلاوديو فينوتشي الرئيس التنفيذي لـ بولونيا أن النادي ينتظر رد ماتس هوملز على عرضه لضمه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتهى عقد هوملز مع بوروسيا دورتموند وانتقاله القادم سيكون بدون مقابل.

وقال فينوتشي في تصريحات نقلها موقع توتو ميركاتو ويب: "ننتظر رد هوملز على عرضنا، هو لاعب عظيم ونريد التعاقد معه".

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وكان نادي ريال مدريد دخل في سباق التعاقد معه، ولذلك أوقف هوملز مفاوضات مع النادي الإيطالي بالرغم من حجز بولونيا للفحوصات الطبية.

وحسب التقارير الإخبارية فإن النادي الملكي تراجع عن التعاقد معه.

مفاوضات مع عبد المنعم؟

كشف جيانلوكا دي مارزيو الصحفي الإيطالي الموثوق في وقت سابق عن اهتمام نادي بولونيا بضم محمد عبد المنعم مدافع الأهلي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن محمد عبد المنعم لم تصله أي عروض رسمية من أي فريق حتى الآن.

وقال مصدر مقرب من محمد عبد المنعم لـ FilGoal.com: "علمنا باهتمام بولونيا بضم محمد عبد المنعم ولكننا ننتظر وصول عرض رسمي".

وأضاف "بولونيا ليس الفريق الوحيد الذي يرغب في ضم اللاعب، ولكن هناك فرق أخرى خليجية وأوروبية على تواصل مبدئي مع الشركة المسئولة عن تسويق اللاعب".

المصدر أتبع "عبد المنعم يريد بداية رحلة احترافية في أندية لديها طموح البطولات وتكون بوابة له للأندية الكبرى على مستوى العالم".

وأتم "في الأيام المقبلة سيكون هناك تطورات كثيرة وسيتم إدخال الأهلي بشكل رسمي بكل شىء عندما تنضح الأمور".

وينتهي عقد محمد عبد المنعم مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل 2024/2025.

بولونيا الدوري الإيطالي ريال مدريد بوروسيا دورتموند ماتس هولمز
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