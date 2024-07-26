أولمبياد باريس - سارة سمير والجندي يصلان القرية الأولمبية لحمل علم مصر في الافتتاح

الجمعة، 26 يوليه 2024 - 17:05

كتب : أحمد الخولي

سارة سمير - أحمد الجندي - أولمبياد باريس

وصل ثنائي البعثة المصرية سارة سمير وأحمد الجندي إلى القرية الأولمبية استعدادا لحمل علم مصر في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.

بينما أقيمت منافسات كرة القدم والرجبي والقوس والسهم مبكرا قبل حفل الافتتاح بسبب طول المدة الزمنية.

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وتحمل سارة سمير برونزية أولمبياد ريو 2016 في رفع الأثقال.

فيما حصل أحمد الجندي على فضية أولمبياد طوكيو 2020 في الخماسي الحديث.

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وينطلق حفل الأفتتاح فى الثامنة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة ويستمر لمدة 4 ساعات.

ولأول مرة في تاريخ الدورات الأولمبية يقام حفل الافتتاح خارج ملعب حيث يقام في مراكب في نهر السين.

وسيقام عرض يضم 85 قاربا يزيد طولها عن 6 كيلومترات على نهر السين، ومن المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 6000 رياضي و3000 راقص و300000 متفرج.

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وستشارك البعثة المصرية في طابور عرض حفل افتتاح الدورة بـ81 فردا حيث تشارك كل بعثة بنسبة من عدد اللاعبين المشاركين.

وتتجه أنظار العالم اليوم الجمعة إلى العاصمة الفرنسية باريس ترقبا لحفل الافتتاح التاريخي للنسخة الـ 33 من دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 على ضفاف نهر السين.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وإفريقيا.

وضم الفوج الرسمي للبعثة المصرية في الأولمبياد كل من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعلاء جبر رئيس بعثة مصر.

ويشارك في أولمبياد باريس أكثر من 206 دول، ممثلة في نحو 10500 رياضي، يتنافسون في 32 لعبة مختلفة.

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