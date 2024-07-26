خبر في الجول - جلسة منتظرة بين كامل أبو علي ومحافظ بورسعيد لبحث سبل تدعيم المصري

الجمعة، 26 يوليه 2024 - 16:08

كتب : عمرو نبيل

المصري - فيوتشر - كأس الرابطة - كامل أبو علي

يعقد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد جلسة مع كامل أبو علي رئيس النادي المصري خلال الأيام المقبلة.

ويستعد المصري لمواجهة الأهلي مساء اليوم الجمعة في لقاء مؤجل من الجولة 18 لمسابقة الدوري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن هناك جلسة منتظرة بين كامل أبو علي رئيس المصري ومحافظ بورسعيد خلال الأيام المقبلة لبحث سبل تدعيم النادي ماليا.

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وكان من المفترض عقد الجلسة خلال الفترة الماضية ولكت تواجد رئيس المصري في ألمانيا تسبب في تأجيل موعدها.

ويسعى المصري للوفاء بالتزاماته المالية وعلى رأسها باقي مستحقات التونسي رامي البدوي الذي تسبب في وقت سابق في إيقاف القيد عن النادي البورسعيدي قبل الوصول معه إلى اتفاق حول تقسيط مستحقاته.

المصري كان قد تعرض للحرمان من القيد لمدة 3 فترات قيد بسبب مستحقات البدوي البالغة 450 ألف دولار.

قرار فيفا كان صدر بسبب توقيع اللاعب مع النادي المصري مع عدم قيده حتى نهاية فترة الانتقالات مما أدى لعدم انضمامه لأي فريق.

رجب عبد القادر قال لـ FilGoal.com آنذاك "سددنا 50 % من مستحقات اللاعب التونسي رامي البدوي".

وأضاف "سيتم تسديد المبلغ المتبقي بعد شهرين، وسيُسمح لنا بالمشاركة في بطولة الكونفدرالية بشكل طبيعي".

ويستعد المصري للمشاركة في النسخة المقبلة من الكونفدرالية الإفريقية رفقة الزمالك.

المصري كامل أبو علي
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