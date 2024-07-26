سبورت: أهلي جدة والاتفاق يرغبان في ضم كانسيلو.. وموقف اللاعب

الجمعة، 26 يوليه 2024 - 15:57

كتب : FilGoal

برشلونة - جيرونا - جواو كانسيلو

يرغب أهلي جدة والاتفاق السعوديين في التعاقد مع جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي.

وحسبما ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية في تقرير لها اليوم الجمعة فإن الأندية السعودية تقدر قيمة كانسيلو بواقع 30 مليون يورو.

لكن اللاعب البرتغالي أولويته هي الانتقال إلى برشلونة بعدما قضى الموسم الماضي معارا لصفوفه.

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وكانت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" الإنجليزية كشفت أن سيتي يرغب في بيع كانسيلو نهائيا وليس إعارته مجددا بعدما قضى النصف الثاني من الموسم قبل الماضي مع بايرن ميونيخ قبل انتقاله إلى برشلونة.

ولعب كانسيلو 42 مباراة بقميص برشلونة في الموسم الماضي وخلاله سجل 4 أهداف وصنع 5.

فيما يلعب صاحب الـ30 عاما مع سيتي منذ عام 2019 حينما انضم له قادما من يوفنتوس.

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