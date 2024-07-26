أولمبياد باريس - وزير الرياضة يوضح هدف مصر من عدد الميداليات.. ورسالة لمنتقدي جنا علي

الجمعة، 26 يوليه 2024 - 14:13

كتب : أحمد الخولي

مران منتخب مصر بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الهدف الذي تسعى له بشأن عدد الميداليات التي ترغب في حصدها جراء المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامه سفير مصر في فرنسا علاء يوسف قبل انطلاق الأولمبياد رسميا مساء اليوم الجعة.

وقال أشرف صبحي إن البعثة المصرية تلقت الدعم الكامل خلال فترة التحضيرات قبل السفر إلى باريس.

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وأوضح أن مصر تهدف لحصد ما يتراوح بين ست إلى عشرة ميداليات.

وتابع صبحي حديثه مؤكدا أن هناك تقدم في مستوى أداء اللاعبين المصريين في الأولمبياد والمرجو في النسخة المقبلة من البطولة حصد 15 ميدالية.

وعن جنا علي لاعبة القوس والسهم واحتلالها المركز الـ63 من أصل 64 في التصفيات التي أقيمت مساء أمس الخميس والهجوم التي تعرضت له أبدى صبحي تعجبه مما حدث.

وأكد وزير الرياضة إن جنا ينتظرها مستقبل كبير ويتم إعدادها للأولمبياد المقبل مطالبا بدعهما والكف عن الهجوم عليها.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وإفريقيا.

أولمبياد باريس أشرف صبحي
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