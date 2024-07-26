رومانو: تعطل مفاوضات اتحاد جدة مع مانشستر سيتي لضم إيدرسون

الجمعة، 26 يوليه 2024 - 13:17

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - تشيلسي - إيدرسون

تعطلت مفاوضات اتحاد جدة ومانشستر سيتي من أجل ضم الحارس البرازيلي إيدرسون خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما ذكر الصحفي الموثوق في الانتقالات فابريزيو رومانو في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا اليوم الجمعة فإن المفاوضات لا تشهد أي تطورات ملحوظة.

وأوضح رومانو أن المفاوضات أصبحت معقدة في ظل طلب سيتي الحصول على مبلغ يتراوح ما بين 50 لـ60 مليون يورو من أجل ضم الحارس البرازيلي.

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وبناء عليه فإن الاتحاد يبحث عن بدائل لإيدرسون من الدوري الإسباني.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها جريدة مانشستر إيفنينج نيوز: "مستقبل إيدرسون في مانشستر سيتي؟ عليه أن يرى خيارات أخرى. وعليه اتخاذ قرار".

وشدد المدرب الإسباني "أود أن يبقى إيدرسون، لكن ذلك يعتمد على الأندية الأخرى".

وتابع "لا أعرف الوضع، لم تصلنا أي عروض في الأيام الأخيرة، إيدرسون سيبقى معنا حتى انتهاء فترة الانتقالات وسنرى ما سيحدث".

وكانت صحيفة "الرياضية" السعودية ذكرت أن إيدرسون يرحب بالانتقال إلى اتحاد جدة.

ويتواجد إيدرسون في سيتي منذ عام 2017 وشارك في 332 مباراة مع النادي، وفاز بـ6 ألقاب في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

كما فاز سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين و4 ألقاب كأس رابطة المحترفين.

وانتقل إيدرسون إلى مانشستر سيتي في موسم 2017-2018 قادما من بنفيكا مقابل 40 مليون يورو.

وتعرض الحارس البرازيلي لإصابتين خلال الموسم المنصرم.

وعانى إيدرسون من إصابة في الركبة وأخرى عضلية.

إيدرسون اتحاد جدة مانشستر سيتي
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