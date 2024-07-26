الرياضية: برشلونة يحاول إقناع روكي بالانتقال لـ الهلال

ينتظر نادي الهلال السعودي موافقة البرازيلي فيتور روكي مهاجم برشلونة على الانتقال إلى صفوفه.

وواجه روكي عدة مشاكل مع برشلونة الموسم المنقضي بسبب عدم لعبه بشكل منتظم تحت قيادة تشافي هيرنانديز.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن برشلونة وافق على انتقال فيتور روكي إلى الهلال هذا الصيف.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن اللاعب يرغب الاستمرار في أوروبا لكن النادي الكاتالوني يحاول إقناعه بالعرض السعودي.

صحيفة ريبوبليكاذكرت منذ أيام أن لاتسيو يحاول ضم روكي تعويضا عن عدم التعاقد مع ماسون جرينوود جناح مانشستر يونايتد.

وكشفت الصحيفة أن روكي هو من كان يقصده كلاوديو لوتيتو رئيس لاتسيو بأنه أفضل من جرينوود بـ 10 مرات.

لكن برشلونة يبحث عن العرض المالي الأعلى لذلك يجد في الهلال الوجهة الأنسب لضم روكي.

وكان برشلونة قد ضم روكي البالغ 19 عاما، في صيف 2023 قادما من باراناينسي البرازيلي في صفقة قدرت بنحو 40 مليون يورو.

ولعب البرازيلي الشاب فيتور روكي 13 مباراة مع برشلونة وسجل له هدفين.