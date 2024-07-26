انتهت الأزمة.. بلايلي يعود لتدريبات مولودية الجزائر

انتهت أزمة نادي مولودية الجزائر ولاعبه يوسف بلايلي.

ونجح بلايلي في قيادة المولودية للتتويج بلقب الدوري الجزائري لكنه أثار الجدل خلال الفترة الماضية بعدما طلب زيادة راتبه.

وأنهى بلايلي أزمته مع مولودية الجزائر بعدما انضم لتدريبات فريقه نحضيرا لانطلاق مناسفات الموسم الجديد.

صحيفة "النهار" الجزائرية، ذكرت في وقت سابق أن بلايلي طلب من إدارة ناديه زيادة راتبه وهو ما قابلته إدارة مولودية الجزائر بالرفض.

وأوضحت الصحيفة أن والد بلايلي عقد جلسة مع إدارة المولودية وطلب رفع راتب ابنه لكن طلبه لم يتم الموافقة عليه ما قد يؤدي إلى رحيل اللاعب.

في المقابل فتح الترجي التونسي باب المفاوضات مع بلايلي من أجل عودته للفريق من جديد لكن يبدو أن النادي الجزائري حل أزمة هدافه.

بلايلي قاد نادي مولودية الجزائر للتتويج بلقب الدوري بعدما سجل 16 هدفا خلال 26 مباراة بالموسم المنصرم.

بلايلي الذي سبق له اللعب للترجي وتوج معه بلقبين لدوري أبطال إفريقيا يحظى باهتمام النادي التونسي ومن المقرر ان يتم حسم مصيره خلال الأيام المقبلة.