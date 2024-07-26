أولمبياد باريس - السكك الحديد الفرنسية تعلن توقف حركة المرور بسبب أعمال تخريبية

كشفت شركة السكك الحديدية الفرنسية عن توقف حركة المرور على الخط السريع بين باريس وعدد من المدن.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.

بينما أقيمت منافسات كرة القدم والرجبي والقوس والسهم مبكرا قبل حفل الافتتاح بسبب طول المدة الزمنية.

وبحسب بي إن سبورتس، فإن شركة السكك الحديدية الفرنسية أعلنت عن توقف حركة المرور على الخط السريع بين باريس وعدد من المدن. بسبب أعمال وصفت بالتخريبية وسط الاستعدادات لافتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتتجه أنظار العالم اليوم الجمعة إلى العاصمة الفرنسية باريس ترقبا لحفل الافتتاح التاريخي للنسخة الـ 33 من دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 على ضفاف نهر السين.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وإفريقيا.

وضم الفوج الرسمي للبعثة المصرية في الأولمبياد كل من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعلاء جبر رئيس بعثة مصر.