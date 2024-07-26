مدرب النصر: لا تنتظروا صفقات كبرى

الجمعة، 26 يوليه 2024 - 11:08

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - لويس كاسترو - النصر

شدد لويس كاسترو مدرب النصر السعودي على أن سوق الانتقالات الصيفية الجاري لناديه لن يشهد صفقات كبرى على غرار ما حدث في الصيف.

ويضم النصر بين صفوفه مجموعة من النجوم العالمية على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال كاسترو عبر صحيفة "ريكورد" البرتغالية: "نمتلك بينتو في حراسة المرمى، لابورت وتيليس في الدفاع، بروزوفيتش وأوتافيو في وسط الملعب، ماني وتاليسكا ورونالدو في المقدمة، هذه ثمان خانات أجنبية".

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وأضاف "لا أعتقد أننا سنجري تدعيمات كبيرة هذا الصيف من السوق الأوروبية، صيف 2023 كان غير اعتيادي للأندية".

واوضح "سيكون لدينا تحرك للاعب على الأكثر، لكن ما حدث العام الماضي لن يتكرر".

وشدّد "في الموسم المقبل، هدفنا الفوز بالبطولات، أُقصينا الموسم الماضي من دوري الأبطال بسبب ركلات الترجيح، ومن كأس الملك أيضا، وهذا جعل الموسم محبطًا بعض الشيء من ناحية الإنجازات الجماعية".

ويخوض النصر حاليا معسكر تحضيري في البرتغال، استعدادا للموسم الجديد، الذي ينطلق، في 13 أغسطس المقبل، ببطولة كأس السوبر السعودي.

النصر السعودي رونالدو
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