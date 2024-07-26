مواعيد مباريات الجمعة 26 يوليو.. الأهلي والمصري والزمالك يواجه بيراميدز

يشهد اليوم الجمعة مباراتين مؤثرتين للغاية في صراع القمة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويلعب الأهلي أمام المصري في لقاء مؤجل من الجولة 18 من الدوري المصري.

فيما يواجه الزمالك نظيره بيراميدز ضمن الجولة ذاتها.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26 يوليو 2024 والقنوات الناقله.

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة من 28 مباراة، بينما يتواجد الزمالك في المركز الخامس برصيد 45 نقطة من 27 مباراة.

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الدوري المصري

الأهلي × المصري.. في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد برج العرب.

وتذاع مباراة الأهلي والمصري على قناة أون تايم سبورتس.. ويعلق عليها محمد الكواليني.

الزمالك × بيراميدز.. في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد القاهرة.

وتذاع مباراة الزمالك وبيراميدز على قناة أون تايم سبورتس 2.. ويعلق عليها محمد عفيفي.