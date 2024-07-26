مدير تعاقدات السويحلي يكشف حقيقة المفاوضات مع السولية وقندوسي.. ولاعب آخر من الزمالك

كشف وليد الترهوني مدير التعاقدات بنادي السويحلي الليبي عن مستجدات التفاوض مع لاعبين آخرين من الدوري المصري بعد التعاقد مع محمود علاء مدافع الزمالك.

وقال الترهوني في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "دخلنا في مفاوضات مع أحمد قندوسي والأهلي في يناير الماضي، ولكننا تأخرنا قليلًا حيث تمت إعارته لسيراميكا كليوباترا".

وأضاف "الآن نحن في غمار فتح المفاوضات مع الأهلي واللاعب من جديد، وهناك مؤشرات إيجابية".

وأوضح "الدوري المصري من أحسن الدوريات العربية وبالتأكيد نستهدف العديد من لاعبيه".

وأكمل "كان هناك اتفاق مع وكيل السولية ولا تزال هناك مفاوضات مع اللاعب رغم تجديد تعاقده قبل أسبوع، وينافسنا نادي الاتحاد الليبي، وتحدثت مع رئيس النادي الجديد بهذا الصدد".

وواصل "الكرة الليبية تدخل مرحلة جديدة وهناك دعم كبير للأندية وأكثر من 7 أندية تخوض فترة الانتقالات قوية، ولدينا ملعبنا ملعب مصراتة الذي سيتم افتتاحه في منتصف شهر أغسطس، إلى جانب عدة ملاعب أخرى".

واختتم "تفاوضنا مع سيف الجزيري في ديسمبر الماضي وكنا قريبين من ضمه ولكن لم تكتمل الصفقة، وهناك مفاوضات حالية لضم لاعب آخر من هجوم الزمالك".