وصيف الأبطال يقترب.. يوفنتوس يطارد أديمي مباشرة قبل التفاوض مع دورتموند

الجمعة، 26 يوليه 2024 - 00:21

كتب : FilGoal

كريم أديمي - بوروسيا دورتموند - ريال مدريد

يقترب يوفنتوس من ضمان موافقة كريم أديمي نجم بوروسيا دورتموند على الانتقال إلى صفوفه.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن يوفنتوس تواصل أولا مع اللاعب قبل البدء في المفاوضات معه.

وتدور المفاوضات في الوقت الحالي على شروط العقد والراتب المنتظر للاعب.

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وبعد انتهاء هذه المفاوضات مباشرة، سيتقدم يوفنتوس بعرض مباشر لبوروسيا دورتموند من أجل انتقال اللاعب.

وبدأت المحادثات بين يوفنتوس وممثلي أديمي في يونيو الماضي بحسب رومانو.

ولعب أديمي نهائي دوري أبطال أوروبا مع دورتموند، الذي خسره أمام ريال مدريد 2-0.

ويريد دورتموند 35 مليون يورو على الأقل من أجل التخلي عن اللاعب، وقد يساعد خروج فيديريك كييزا في تمويل هذه الخطوة.

ويتواجد أديمي حاليًا مع دورتموند ويتدرب استعدادًا للموسم المقبل.

قبل أيام، ذكرت جريدة بيلد أن نادي تشيلسي يرغب في ضم كريم أديمي لاعب بوروسيا دورتموند الموهوب.

وأوضح التقرير أن إدارة تشيلسي تواصلت بالفعل مع اللاعب وتحاول إقناعه بالانتقال إلى البلوز.

ويمتد عقد أديمي البالغ من العمر 22 عاما مع دورتموند حتى عام 2027.

يذكر أن كريم انتقل إلى دورتموند قادما من سالزبورج في صيف 2020.

الصفقة كلفت خزائن دورتموند 38 مليون يورو، حسب العديد من التقارير.

كريم أديمي الدوري الإيطالي يوفنتوس بوروسيا دورتموند
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