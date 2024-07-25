قائمة بيراميدز - غياب خماسي ضد الزمالك.. وأسماء عديدة في الوسط
الخميس، 25 يوليه 2024 - 23:27
كتب : أحمد الخولي
أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز قائمة مباراة الزمالك في بطولة الدوري المصري.
ويحل بيراميدز ضيفا على الزمالك في التاسعة من مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي في لقاء مؤجل من الجولة 18.
ويغيب كل من محمود مرعي وأحمد توفيق وفيستون ماييلي ومحمد الشيبي بسبب الإيقاف وكريم حافظ للإصابة.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر
الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - عبد الرحمن جودة
الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمود عبد العاطي - مهند لاشين - محمد رضا "بوبو" - وليد الكرتي - محمود عبد الحفيظ "زلاكة" - يوسف أسامة - صامويل أومسا
الهجوم: فخري لاكاي - مروان حمدي - دودو الجباس
قائمة الفريق لمواجهة الزمالك غدًا 🔵📋#بيراميدز | #الزمالك_بيراميدز pic.twitter.com/Eq0kiU8ohQ— Pyramids FC (@pyramidsfc) July 25, 2024
وخسر بيراميدز آخر مباراتين في الدوري وكلاهما بنتيجة 3-2 و1-0 من الأهلي.
ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي الذي لديه 3 مباريات مؤجلة.
فيما يحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 45 نقطة من 27 مباراة.