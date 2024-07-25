تواجد ديانج ومروان.. في الجول يكشف قائمة الأهلي للقاء المصري

الخميس، 25 يوليه 2024 - 23:04

كتب : أحمد الخولي

أليو ديانج - الأهلي

يتواجد أليو ديانج ومروان عطية في قائمة الأهلي لمواجهة المصري في لقاء مؤجل من الجولة 18 لـ الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد برج العرب في الإسكندرية غدا الجمعة.

ويظهر الدولي المالي في القائمة رغم مطالبة نادي الخلود بانضمامه لمعسكر الفريق بشكل مبكر، وكذلك مروان عطية الذي أقام حفل زفافه أمس الأربعاء.

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ويتواجد محمد عبد الله ناشئ الأهلي صاحب الـ 19 عاما في القائمة لأول مرة هذا الموسم بالدوري، بعدما تواجد في قائمة مباراة الألومنيوم بدور الـ 32 من كأس مصر، ويشغل مركز الجناح الأيمن.

ويكشف FilGoal.com قائمة الأهلي لمباراة المصري

‎حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفي شوبير - محمود الزنفلي

‎الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - كريم فؤاد - عمر كمال

‎الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور - أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - رضا سليم - بيرسي تاو – كريم وليد – محمد عبد الله

‎الهجوم: وسام أبو علي – محمود عبد "كهربا"

فيما جاءت قائمة غيابات الأهلي

خالد عبد الفتاح (إيقاف)

أحمد عبد القادر – محمود متولي – عمرو السولية – طاهر محمد طاهر – علي معلول (إصابة)

أحمد نبيل "كوكا" – كريم الدبيس – حمزة علاء (المنتخب الأولمبي)

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 66 نقطة من 26 مباراة بفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر.

فيما يحتل المصري المركز الثالث برصيد 52 نقطة من 30 مباراة.

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