أولمبياد باريس - سارة حسني على موعد لكسر رقم رانيا علواني القياسي المصري التاريخي

أعلن الاتحاد الدولي للسلاح قرعة منافسات أولمبياد باريس 2024، والتي تشهد مشاركة مصر بـ 21 لاعبا ولاعبة بينهم 5 احتياطي.

وتدخل بعثة السلاح المصرية على أمل تكرار إنجاز لندن 2012 بتحقيق ميدالية ثانية تاريخيا، ويدخل عدد من أبطال مصر دائرة المرشحين على رأسهم زياد السيسي متصدر التصنيف العالمي لسلاح السيف (السابر).

وتشارك البعثة المصرية بـ 164 لاعبا في 22 رياضة مختلفة خلال أولمبياد باريس بواقع 148 لاعبا ولاعبة أساسيين و16 لاعبا احتياطيا.

موعد مع التاريخ

كشفت قرعة منافسات السلاح عن خوض سارة عمرو حسني لاعبة الشيش أمام الإيطالية مارتينا فافاريتو المصنفة الرابعة عالميا. (تعرف على كافة مواعيد منافسات اللعبة من هنا)

مباراة صعبة بكل تأكيد للبطلة المصرية، لكنها ستكون على موعد لكتابة التاريخ بتدوين اسمها كأصغر من يمثل في تاريخ الأولمبياد.

ويقام اللقاء يوم الأحد 28 يوليو الجاري في الواحدة إلا خمس دقائق ظهرا.

ستكسر سارة عمرو حسني بتلك المشاركة الرقم القياسي والصامد منذ نسخة برشلونة 1992 والمسجل باسم السباحة رانيا علواني والتي كانت أصغر من مثل مصر في الأولمبياد.

سارة يوم الأحد المقبل عند مشاركتها ستكون بعمر 14عاما و4 أشهر و20 يوما، بينما رانيا علواني شاركت في برشلونة 92 وعمرها 14 عاما و9 أشهر و12 يوما.

وشهدت أولمبياد طوكيو 2020 تواجد هنا جودة لاعبة تنس الطاولة بعمر 13 عاما فقط لكنها تواجدت بقائمة الاحتياطي ولم تشارك.

من هي سارة حسني؟

مواليد 8 مارس 2010، وهي أصغر لاعبة تمثل البعثة المصرية في أولمبياد باريس.

تعتبر سارة ثاني أصغر رياضية في أولمبياد باريس بعد الصينية زينج هاو لاعبة التزلج على الألواح صاحبة الـ 11 عاما والتي تتم عامها الـ 12 بالحفل الختامي للبطولة.

تلعب لنادي القطامية، وتشارك في أولمبياد باريس على مستوى الفرق.

حصلت على ذهبية كأس مصر (2) على المستوى الفردي.

حصدت ذهبية منافسات الفرق ببطولة إفريقيا في المغرب.

شاركت في كأس العالم تحت 17 عاما وحققت المركز السادس على المستوى الفردي.

تابع من هنا جدول مواعيد البعثة المصرية بالكامل

تابع من هنا قصص لأبطال مصر المشاركين في أولمبياد باريس