أولمبياد باريس - سارة حسني على موعد لكسر رقم رانيا علواني القياسي المصري التاريخي

الخميس، 25 يوليه 2024 - 22:03

كتب : محمد سمير

سارة عمرو حسني - رانيا علواني

أعلن الاتحاد الدولي للسلاح قرعة منافسات أولمبياد باريس 2024، والتي تشهد مشاركة مصر بـ 21 لاعبا ولاعبة بينهم 5 احتياطي.

وتدخل بعثة السلاح المصرية على أمل تكرار إنجاز لندن 2012 بتحقيق ميدالية ثانية تاريخيا، ويدخل عدد من أبطال مصر دائرة المرشحين على رأسهم زياد السيسي متصدر التصنيف العالمي لسلاح السيف (السابر).

وتشارك البعثة المصرية بـ 164 لاعبا في 22 رياضة مختلفة خلال أولمبياد باريس بواقع 148 لاعبا ولاعبة أساسيين و16 لاعبا احتياطيا.

أخبار متعلقة:
أولمبياد باريس - نجم المغرب يحصل على التصريح الطبي قبل مواجهة أوكرانيا أولمبياد باريس 2024 – سلاح.. مواجهتان لمنتخب مصر ضد فرنسا.. ومحتملة لـ محمد السيد ضد لاعب الكيان أولمبياد باريس - منافس ألماني.. يوسف طلبة يختتم مرحلة القوس والسهم الترتيبية بالمركز 62 أولمبياد باريس – الكشف عن قرعة الجودو للاعبي مصر.. ومواجهة عربية أولى ضد الكيان الصهيوني

موعد مع التاريخ

كشفت قرعة منافسات السلاح عن خوض سارة عمرو حسني لاعبة الشيش أمام الإيطالية مارتينا فافاريتو المصنفة الرابعة عالميا. (تعرف على كافة مواعيد منافسات اللعبة من هنا)

مباراة صعبة بكل تأكيد للبطلة المصرية، لكنها ستكون على موعد لكتابة التاريخ بتدوين اسمها كأصغر من يمثل في تاريخ الأولمبياد.

ويقام اللقاء يوم الأحد 28 يوليو الجاري في الواحدة إلا خمس دقائق ظهرا.

ستكسر سارة عمرو حسني بتلك المشاركة الرقم القياسي والصامد منذ نسخة برشلونة 1992 والمسجل باسم السباحة رانيا علواني والتي كانت أصغر من مثل مصر في الأولمبياد.

سارة يوم الأحد المقبل عند مشاركتها ستكون بعمر 14عاما و4 أشهر و20 يوما، بينما رانيا علواني شاركت في برشلونة 92 وعمرها 14 عاما و9 أشهر و12 يوما.

وشهدت أولمبياد طوكيو 2020 تواجد هنا جودة لاعبة تنس الطاولة بعمر 13 عاما فقط لكنها تواجدت بقائمة الاحتياطي ولم تشارك.

من هي سارة حسني؟

مواليد 8 مارس 2010، وهي أصغر لاعبة تمثل البعثة المصرية في أولمبياد باريس.

تعتبر سارة ثاني أصغر رياضية في أولمبياد باريس بعد الصينية زينج هاو لاعبة التزلج على الألواح صاحبة الـ 11 عاما والتي تتم عامها الـ 12 بالحفل الختامي للبطولة.

تلعب لنادي القطامية، وتشارك في أولمبياد باريس على مستوى الفرق.

حصلت على ذهبية كأس مصر (2) على المستوى الفردي.

حصدت ذهبية منافسات الفرق ببطولة إفريقيا في المغرب.

شاركت في كأس العالم تحت 17 عاما وحققت المركز السادس على المستوى الفردي.

تابع من هنا جدول مواعيد البعثة المصرية بالكامل

تابع من هنا قصص لأبطال مصر المشاركين في أولمبياد باريس

أولمبياد باريس باريس 2024 سارة عمرو حسني رانيا علواني
نرشح لكم
أولمبياد باريس - نجم المغرب يحصل على التصريح الطبي قبل مواجهة أوكرانيا أولمبياد باريس 2024 – سلاح.. مواجهتان لمنتخب مصر ضد فرنسا.. ومحتملة لـ محمد السيد ضد لاعب الكيان أولمبياد باريس - منافس ألماني.. يوسف طلبة يختتم مرحلة القوس والسهم الترتيبية بالمركز 62 أولمبياد باريس – الكشف عن قرعة الجودو للاعبي مصر.. ومواجهة عربية أولى ضد الكيان الصهيوني أولمبياد باريس – ميكالي يعلق على التعادل بين مصر والدومينيكان مباشر أولمبياد باريس - يوسف طلبة ينهي المرحلة الترتيبية بالقوس والسهم في المركز 62 أولمبياد باريس - اللجنة المنظمة تفتح تحقيقا حول أحداث لقاء المغرب والأرجنتين أولمبياد باريس - ميار تواجه فوزنياكي.. وصدام مبكر محتمل بين دجوكوفيتش ونادال بالتنس
أخر الأخبار
مدير تعاقدات السويحلي يكشف حقيقة المفاوضات مع السولية وقندوسي.. ولاعب آخر من الزمالك 4 دقيقة | الدوري المصري
كما أشار في الجول - الزمالك يعلن إصابة صبحي في الكتف.. وغيابه شهرا 8 دقيقة | الكرة المصرية
إيقافات وغرامات.. رابطة الأندية تعلن عقوبات مباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة 31 24 دقيقة | الدوري المصري
أحدهما تغير مستقبله بفرمان من والده والآخر خطفه من المقاولون.. تعرف على ثنائي حراسة الزمالك أمام بيراميدز 28 دقيقة | الدوري المصري
وصيف الأبطال يقترب.. يوفنتوس يطارد أديمي مباشرة قبل التفاوض مع دورتموند 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
سلوت: صلاح يملك ميزة لا يملكها الكثير غيره هذا الموسم 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فرنسا تواجه إسبانيا في نهائي بطولة أوروبا تحت 19 عاما ساعة | الكرة الأوروبية
بعد ظهوره للمرة الأولى في قائمة الدوري.. من هو محمد عبد الله جناح الأهلي؟ ساعة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مركز جديد لـ صلاح مع ليفربول بسبب أرني سلوت؟ 2 مروان حمدي يعتذر لجماهير الأهلي 3 اتحاد اليد: شقيق عدلان الأكبر وقع للأهلي بدون مشاكل.. وهذا ما سيحدث لو ثبت توقيعه لناديين 4 خبر في الجول – اتفاق بين الأهلي ويحيى عطية الله على الانتقال.. وأمر يعطل الصفقة