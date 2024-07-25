رومانو: الحسم يقترب.. باريس يظفر بجوهرة بنفيكا

يقترب باريس سان جيرمان من حسم صفقة انتقال جواو نيفيز نجم بنفيكا الواعد إلى صفوفه.

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو فإن النادي ينوي حسم الأمور يوم الخميس القادم.

وستتكلف الصفقة 70 مليون يورو، بالإضافة للاعبين في الصفقة ينتقلوا إلى بنفيكا بمقتضاها، مثل ريناتو سانشيز.

وقال روي كوستا رئيس نادي بنفيكا في تصريحات سابقة لصحيفة أبولا: "نعم هناك عرض لنيفيز، نحن نناقش المبلغ".

واختتم "لم أقل أبدا أن جواو سيغادر مقابل 120 مليون يورو فقط".

ويملك اللاعب البالغ من العمر 19 عاما شرطا جزائيا يبلغ 120 مليون يورو.

وكان بنفيكا يريد بيعه فقط مقابل الشرط الجزائي حسب التقارير الإخبارية في وقت سابق، لكن هذا ما نفاه كوستا الآن.

ويرحب اللاعب بالانتقال لصفوف باريس سان جيرمان في ظل وجود أكثر من لاعب برتغالي في الفريق.

وتضم قائمة الفريق الباريسي كل من دانيلو بيريرا ونونو مينديش وفيتينا وريناتو سانشيز وجونكالو راموس من البرتغال.

لاعب الوسط الشاب ينتهي تعاقده مع النسور في صيف 2028 بعدما جدد عقده العام الماضي.

وخاض نيفيز 75 مباراة مع بنفيكا سجل 4 وسجل 3 وتوج بلقبي الدوري والسوبر.

كما فاز مع شباب بنفيكا بلقب دوري أبطال أوروبا للشباب في 2021-22 وكأس إنتركونتيننتال للشباب في 2022.