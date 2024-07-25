الدوري الأوروبي - تريزيجيه يفتتح أهداف طرابزون الرسمية بهدف وانتصار

الخميس، 25 يوليه 2024 - 21:49

كتب : FilGoal

تريزيجيه - طرابزون سبور

قاد محمود حسن "تريزيجيه" فريقه طرابزون سبور التركي للفوز على روزومبيروك السلوفاكي في الدور التمهيدي الثاني من الدوري الأوروبي.

تريزيجيه

النادي : طرابزون سبور

طرابزون سبور

وسجل الدولي المصري أول أهدافه طرابزون سبور الرسمية في موسم 2024-25.

وكاد تريزيجيه أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 33 لكن كرته أبعدها الدفاع لركنية.

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وحوّل تريزيجيه في الدقيقة 39 عرضية إدين فيشكا الأرضية في الشباك بسهولة متقدما لفريقه على الأراضي السلوفاكية.

وأكدت تقنية الفيديو صحة الهدف ليتقدم طرابزون في الشوط الأول بهدف الجناح المصري.

وكاد تريزيجيه أن يسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 55 لكن كرته تصدى لها الحارس.

وخرج تريزيجيه في الدقيقة 80 وعوضه الكرواتي ميسلاف أوريشيتش.

وفي الدقيقة 90+1 أضاف شيهان كاناك الهدف الثاني لطرابزون.

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم الخميس المقبل في طرابزون بتركيا لحسم التأهل.

سيواجه طرابزون حال تأهله في المرحلة المقبلة من التصفيات مع الخاسر من تصفيات دوري أبطال أوروبا في مباراة نيو سانتس الويلزي وفرينفاروتشي المجري.

تريزيجيه طرابزون سبور الدوري الأوروبي
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