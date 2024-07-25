أولمبياد باريس - نجم المغرب يحصل على التصريح الطبي قبل مواجهة أوكرانيا

حصل إلياس أخوماش لاعب المنتخب المغربي الأولمبي على الضوء الأخضر للمشاركة في مواجهة منتخب بلاده أمام أوكرانيا.

ويلعب منتخب المغرب أمام نظيره الأوكراني يوم السبت ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لأولمبياد باريس 2024.

وبحسب بي إن سبورتس فإن إلياس أخوماش لاعب المنتخب المغربي الأولمبي حصل على التصريح الطبي للمشاركة في مواجهة منتخب بلاده أمام أوكرانيا بعدما كان مهددا بالغياب.

أخوماش لاعب لاعب فياريال بات جاهزا للمواجهة التي قد تشهد حسم أسود الأطلس بطاقة التأهل لربع النهائي.

وانتصر منتخب المغرب الأولمبي على الأرجنتين بنتيجة 2-1 في أولى مبارياته لحساب المجموعة الثانية من أولمبياد باريس 2024 بمباراة استمرت 4 ساعات.

وتقدم منتخب المغرب بثنائية سفيان رحيمي، وسجل جوليانو سيميوني هدف تقليص الفارق، وفي الدقيقة 90+16 سجل كريستيان ميدينا هدف تعادل الأرجنتين القاتل.

المباراة لم تنته من الأساس بسبب شغب جماهيري، وبعد ساعة ونصف اتفق المنظمين على عودة لاعبي الفريقين مجددا على ملعب جوفيري جوشيار لأرض الملعب مجددا.

وتم التوصل لاتفاق على استكمال اللقاء لمدة 3 دقائق في حالة إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو، وهو ما حدث بالفعل بسب وجود تسلل على ميدينا صاحب هدف التعادل، ألغي الهدف واستكمل اللقاء وحافظ لاعبو المغرب على التقدم وفازوا بنتيجة 2-1.

وتضم المجموعة أيضا منتخبي العراق وأوكرانيا التي انتهت مباراتهما بفوز أسود الرافدين بهدفين مقابل هدف.

وأصبح ترتيب المجموعة الثانية كالتالي:

المغرب 3 نقاط

العراق 3 نقاط

الأرجنتين 0

أوكرانيا 0