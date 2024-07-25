رجل المباريات الكبرى في فرنسا الذي أشعل غضب رئيس النصر.. من هو بينوا باستن حكم الأهلي أمام المصري

سيدير الحكم الفرنسي بينوا باستين مباراة المصري والأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 18 لـ الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في التاسعة من مساءً غدا الجمعة على استاد برج العرب.

ويدير اللقاء بينوا باستين ويعاونه كل من هشام زكراني وأوريليان بيرثوميو.

ويتواجد توماس ليونارد كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد باستيان ديشبي ويعاونه رومان ليسروج.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 66 نقطة من 26 مباراة بفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر.

فيما يحتل المصري المركز الثالث برصيد 52 نقطة من 30 مباراة.

مسيرة باستين

باستين صاحب الـ41 عاما المولود في مدينة إبينال ‏شرق فرنسا، التي تقع على نهر موزيلي، 60 كيلومترا جنوبي مدينة نانسي، حصل على الشارة الدولية في 2014.

باستين ليس غريبا على الملاعب العربية، إذ سبق له إدارة مباراة السالمية والقادسية في نهائي كأس أمير الكويت.

لكن الظهور الأبرز لباستين في الملاعب العربية، جاء في دربي الرياض بين الهلال والنصر ضمن دوري المحترفين السعودي موسم 2019-2020.

المباراة التي انتهت بفوز الهلال 4-1 شهدت هجوما ضاريا من جانب جمهور النصر ورئيسه صفوان السويكت على أداء باستن.

ولم تتوقف انتقادات إدارة النصر عند هذا الحد، إذ طالبت بإعفاء الإسباني فرناندو تريساكو، رئيس لجنة الحكام، من منصبه حينها، بعد الأخطاء التحكيمية، التي شهدها دربي الرياض.

باستين أشهر حينها 4 بطاقات صفراء، بواقع ثلاث بطاقات للاعبي النصر وواحدة للهلال، كما احتسب ركلة جزاء للأزرق، سجل منها الفرنسي جوميز الهدف الثاني في المباراة.

وحضر باستين في كلاسيكو فرنسا الأشهر في الموسم الجاري، حين أدار مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري.

باستين كان حاضرا في إحدى أشهر أزمات الكرة الفرنسية، حين أدار مباراة نيس ومارسيليا بالدوري الفرنسي عام 2021، عندما اضطر إلى إيقاف اللقاء، بسبب نزول جماهير نيس إلى أرض الملعب، ودخولهم في مواجهة مباشرة مع لاعبي مارسيليا.

بينوا قرر استئناف المباراة، بعد توقف دام نحو ساعة، إلا أن نادي مارسيليا رفض العودة، ليتم إلغاء المواجهة تفتح السلطات الفرنسية تحقيقا في أحداثها.

وسبق لباستن أن أدار نهائي كأس الرابطة الفرنسية في موسم 2014-15 وانتصر باريس سان جيرمان على باستيا بنتيجة 4-0.

كما أدار نهائي كأس فرنسا 2016-17 وكأس السوبر الفرنسي 2019-20 وفي كلاهما فاز العملاق الباريسي.

وسبق أن أدار نهائي بطولة أوروبا تحت 21 عاما وتوج باللقب منتخب ألمانيا على حساب إسبانيا بعد الفوز بنتيجة 1-0.

ولم يتواجد باستين في يورو 2024.

وفي موسم 2023-24 أدار 32 مباراة محليا وأوروبيا وكذلك في نصف نهائي كأس الملك بين الهلال والاتحاد ونهائي كأس الأمير في الكويت.

إجمالا أشهر 127 بطاقة صفراء و6 حمراء واحتسب 6 ركلات جزاء في جميع المباريات بالموسم المنقضي.