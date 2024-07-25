أولمبياد باريس 2024 – سلاح.. مواجهتان لمنتخب مصر ضد فرنسا.. ومحتملة لـ محمد السيد ضد لاعب الكيان

أقيمت اليوم الخميس مراسم قرعة السلاح في أولمبياد باريس 2024.

وشهدت القرعة مواجهتي لمنتخب مصر ضد فرنسا صاحبة الأرض في فئتي المبارزة والسيف.

فيما شهدت القرعة مواجهة محتملة لمحمد السيد ضد لاعب من الكيان الصهيوني في دور الـ16 حال انتصار كل منهما في مباراة دور الـ32 في سلاح المبارزة.

ويشارك من مصر في الأولمبياد في اللعبة كل من:

من الرجال 11 لاعبا:

علاء أبو القاسم

محمد السيد

محمد عصام

ياسين فوزي

محمود السيد

أدهم معتز

محمد ياسين

عبد الرحمن طلبة

زياد السيسي

محمد عامر

محمد حمزة

أما من السيدات 10 لاعبات:

لولوة سليمان

شيرويت جابر

آية شريف

ناردين إيهاب

محمود محسن

ملك حمزة

سارة حسني

ندى حافظ

يارا الشرقاوي

نهى هاني

وجاء تقسيمهم بواقع أنواع السلاح كالتالي:

سلاح الشيش رجال: محمد ماهر حمزة، علاء الدين أبو القاسم، عبدالرحمن طلبة، محمد عصام.

سلاح الشيش سيدات: يارا الشرقاوي، سارة حسني، ملك حمزة، نهي هاني.

سلاح السيف رجال: زياد السيسي، أدهم معتز، محمد عامر، ياسين خضير.

سلاح السيف سيدات: ندى حافظ.

سلاح المبارزة رجال: محمد السيد، محمد ياسين، محمود محسن، محمود السيد.

سلاح المبارزة سيدات: ناردين إيهاب، شيرويت جابر، آية شريف، لولوة سليمان.

وجاءت القرعة كالتالي:

سلاح المبارزة سيدات:

دور الـ64 آية شريف ضد السنغالية ديونجوي بينيتا يوم 27 يوليو الساعة 10 صباحا.

دور الـ64 ناردين إيهاب ضد شيرويت جابر يوم 27 يوليو الساعة 10 صباحا.

سلاح الشيش:

دور الـ32 سارة حسني ضد الإيطالية مارتينا فافاريتو يوم 28 يوليو الساعة 12:55 ظهرا.

دور الـ32 ملك حمزة ضد الألمانية آن ساوير يوم 28 يوليو الساعة 12:55 ظهرا.

دور الـ32 يارا الشرقاوي ضد الصينية كيانكيان هوانج يوم 28 يوليو الساعة 12:25 ظهرا.

سلاح السيف "سابر":

دور الـ32 ندى حافظ ضد الأمريكية إليزابيث تارتاكوفسكي يوم 29 يوليو الساعة 11:25 صباحا.

أما قرعة الرجال فجاءت كالتالي:

سلاح المبارزة:

دور الـ32 محمد ياسين ضد الياباني كازاوياسو يوم 28 يوليو الساعة 1:50 ظهرا.

دور الـ32 محمد السيد ضد الكولومبي جون رودريجيز يوم 28 يوليو الساعة 1:50 ظهرا.

حال انتصار محمد السيد ففي دور الـ16 قد يواجه الفائز من الإيطالي أندريا سانتاريلي والإسرائيلي يوفال شالوم.

دور الـ64 محمود محسن ضد التشيكي يعقوب جوركا يوم 28 يوليو الساعة 11 صباحا.

سلاح الشيش:

دور الـ32 علاء أبو القاسم ضد الياباني كازوكي إيمورا يوم 29 يوليو الساعة 2:05 ظهر.

دور الـ32 محمد حمزة يواجه الفائز من الجزائري سليم هيروي والبولندي جان جوركوفيتش يوم 29 يوليو الساعة 12:05 ظهرا.

دور الـ32 عبد الرحمن طلبة ضد المجري دانييل دوسه يوم 29 يوليو الساعة 2:05 ظهرا.

سلاح:

دور الـ32 زياد السيسي يواجه الفائز من الأرجنتيني باسكاول دي تيلا ماريا والكندي فرانسو كاشون يوم 27 يوليو الساعة 12:30 ظهرا.

دور الـ32 محمد عامر ضد معتز أدهم يوم 27 يوليو الساعة 1:20 ظهرا.

هذا عن القرعة للمسابقات الفردية والتالي هي قرعة المنتخبات:

سلاح المبارزة سيدات:

منتخب مصر ضد إيطاليا يوم 30 يوليو الساعة 1:30 ظهرا.

سلاح الشيش:

منتخب مصر ضد إيطاليا يوم 1 أغسطس الساعة 11:50 صباحا.

سلاح السيف:

لا يوجد منتخب لمصر في تلك الفئة.

أما في منافسات الرجال فجاءت القرعة كالتالي:

سلاح المبارزة:

منتخب مصر ضد فرنسا يوم 2 أغسطس الساعة 1:30 ظهرا.

سلاح الشيش:

منتخب مصر ضد أمريكا يوم 4 أغسطس الساعة 11:50 صباحا.

سلاح السيف:

منتخب مصر ضد فرنسا يوم 31 يوليو الساعة 1:30 ظهرا.

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