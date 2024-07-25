طاقم تحكيم فرنسي لمباراة المصري ضد الأهلي

الخميس، 25 يوليه 2024 - 19:21

كتب : FilGoal

الفرنسي بينوا باستين

أعلن اتحاد الكرة المصري تعيين الفرنسي بينوا باستين حكما لمباراة المصري والأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 18 لـ الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في التاسعة من مساءً غدا الجمعة على استاد برج العرب.

ويدير اللقاء بينوا باستين ويعاونه كل من هشام زكراني وأوريليان بيرثوميو.

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ويتواجد توماس ليونارد كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد باستيان ديشبي ويعاونه رومان ليسروج.

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ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 66 نقطة من 26 مباراة بفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر.

فيما يحتل المصري المركز الثالث برصيد 52 نقطة من 30 مباراة.

من هو بينوا باستين؟

الحكم الدولي البالغ 41 عاما يدأ التحكيم منذ 2007.

وسبق له أن أدار نهائي كأس الرابطة الفرنسية في موسم 2014-15 وانتصر باريس سان جيرمان على باستيا بنتيجة 4-0.

كما أدار نهائي كأس فرنسا 2016-17 وكأس السوبر الفرنسي 2019-20 وفي كلاهما فاز العملاق الباريسي.

وسبق أن أدار نهائي بطولة أوروبا تحت 21 عاما وتوج باللقب منتخب ألمانيا على حساب إسبانيا بعد الفوز بنتيجة 1-0.

ولم يتواجد باستين في يورو 2024.

وفي موسم 2023-24 أدار 32 مباراة محليا وأوروبيا وكذلك في نصف نهائي كأس الملك بين الهلال والاتحاد ونهائي كأس الأمير في الكويت.

إجمالا أشهر 127 بطاقة صفراء و6 حمراء واحتسب 6 ركلات جزاء في جميع المباريات بالموسم المنقضي.

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