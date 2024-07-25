مران الأهلي – مشاركة مروان عطية وتأهيل عبد القادر قبل لقاء المصري
الخميس، 25 يوليه 2024 - 18:53
كتب : FilGoal
اختتم الأهلي استعداداته لمباراة المصري في لقاء مؤجل من الجولة 18 لـ الدوري المصري.
ويلتقي الفريقان في التاسعة مساءً من غدا الجمعة على استاد برج العرب.
وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة للاعبين، ناقش خلالها العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالتحضير للمباراة، قبل تنفيذها في الملعب.
ثم أدى اللاعبون فقرات بدنية ضمن البرنامج التدريبي، قبل الانتقال إلى التدريبات التخصصية بمشاركة جميع اللاعبين.
واكتفى أحمد عبد القادر بمواصلة برنامج التأهيل الذي يخضع له.
كما شارك مروان عطية في المران بعد ساعات من إقامة حفل زفافه.
ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 66 نقطة من 26 مباراة بفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر.
فيما يحتل المصري المركز الثالث برصيد 52 نقطة من 30 مباراة.
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