لا جازيتا ديلو سبورت: بافلوفيتش على بُعد خطوة من الانتقال لـ ميلان

يقترب ميلان من ضم الصربي ستراهينيا بافلوفيتش مدافع سالزبورج النمساوي أكثر من ذي قبل.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فإن الاتفاق النهائي سيتم خلال 48 ساعة.

وكشفت الصحيفة الإيطالية أن ميلان توصل لاتفاق مع اللاعب منذ فترة، وعلى بُعد خطوة مع النادي النمساوي لإتمام الصفقة بشكل نهائي.

وأشار التقرير إلى أن ميلان يسعى لضم اللاعب مقابل 20 مليون يورو لتعزيز خط الدفاع للمدرب الجديد باولو فونسيكا.

الصربي البالغ 23 عاما بدأ مسيرته مع بارتيزان الصربي وانتقل في 2020 لموناكو الفرنسي.

وخرج في سلسلة من الإعارات لبارتيزان وسيركل بروج البلجيكي وبازل السويسري.

وانضم في 2022 لسالزبورج النمساوي مقابل 7 ملايين يورو.

ودخلت فرق أتليتكو مدريد وأستون فيلا وتشيلسي أيضا في المفاوضات لمحاولة ضم المدافع الدولي.

بافلوفيتش خاض 38 مباراة دولية سجل خلالها 4 أهداف، وشارك في دفاع صربيا بشكل أساسي في يورو 2024.