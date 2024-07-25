خبر في الجول – فخري لاكاي يقترب من تجديد تعاقده مع بيراميدز

الخميس، 25 يوليه 2024 - 18:05

كتب : عمرو نبيل

فخري لاكاي - بيراميدز ضد الأهلي

اقترب فخري لاكاي لاعب بيراميدز من تجديد تعاقده مع الفريق.

فاخري لاكاي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وحسبما علم FilGoal.com فإن لاكاي عقد جلسة مع مسؤولي النادي تم الاتفاق خلالها على بنود التعاقد الشخصية للتجديد لموسم آخر.

ومن المقرر أن يحصل فخري لاكاي على 650 ألف دولار في تعاقده الجديد مع بيراميدز.

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وانضم فخري لاكاي إلى بيراميدز في يناير من عام 2022 قادما من صفوف كيب تاون سيتي الجنوب إفريقي بعقد مستمر لموسمين ونصف.

وخاض لاكاي صاحب الـ27 عاما مع بيراميدز 108 مباراة سجل خلاله 29 هدفا وصنع تسعة آخرين.

وسبق وارتدى فخري لاكاي قميص منتخب بلاده جنوب إفريقيا خمس مرات لكنه لم يسجل خلالهم أي هدف.

ويستعد بيراميدز حاليا لملاقاة الزمالك غدا الجمعة في استاد القاهرة في لقاء مؤجل من الجولة 18 من الدوري.

ويتصدر بيراميدز الترتيب بـ68 نقطة من 29 مباراة خاضها.

فيما يأتي الزمالك خامسا بـ45 نقطة من 27 مباراة خاضها.

فخري لاكاي بيراميدز
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