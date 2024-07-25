آس: لابورت يتنازل عن 48 مليون يورو من أجل ريال مدريد.. وموقف النصر

رحب الإسباني إيمريك لابورت لاعب النصر السعودي بالتنازل عن 48 مليون يورو من أجل تسهيل انتقاله إلى ريال مدريد.

ويمتد تعاقد لابورت مع النصر السعودي حتى صيف 2026.

وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن لابورت لا يمانع التنازل عن باقي مستحقاته مع النصر، التي تقدر بـ 48 مليون يورو، لتسهيل عملية انتقاله إلى مدريد.

واوضحت الصحيفة ذاتها أن إدارة النصر ترفض بشكل قاطع التنازل عن خدمات اللاعب دون بيع العقد، الذي اشتراه الصيف الماضي بقيمة 27 مليون يورو من مانشستر سيتي.

في المقابل أخبرت إدارة الإسباني فلورينتيو بيريز، رئيس ريال مدريد، اللاعب أنها لن توقع معه إلا بصيغة انتقال حر.

لإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد معجب بفكرة ضم لابورت، حيث يرى أنه سيسهم في زيادة عمق وجودة الفريق في خط الدفاع.

وكانت بعض التقارير قد اشارت إلى أن النصر مستعد للتنازل عن بطاقة لابورت نظير 15 مليون يورو.

وانضم لابورت إلى صفوف النصر في صيف 2023 بموجب عقد يستمر حتى 2026 قادمًا من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.

وشارك لابورت في 40 مباراة بمختلف المسابقات الموسم الماضي.

وسجل المدافع الإسباني 4 أهداف، وصنع هدفا وحيدا.