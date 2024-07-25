السومة قد يعود للدوري السعودي

الخميس، 25 يوليه 2024 - 17:30

كتب : FilGoal

عمر السومة

ذكرت جريدة عكاظ أن الدولي السوري عمر السومة لا يمانع من العودة للدوري السعودي، في ظل رغبة بعض الأندية في ضمه.

السومة غادر الدوري السعودي الموسم الماضي، حين انتقل إلى العربي القطري.

وأوضح التقرير أن السومة يدرس العودة للدوري السعودي في ظل إبداء عدد من الأندية رغبتها في التعاقد معه بعد تألقه في الدوري القطري.

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وحقق السومة مع النادي العربي لقب الكأس بعد غياب 30 عاماً، كما حل ناديه وصيفاً للدوري في أول موسم له.

السومة الذي لعب لأهلي جدة 9 مواسم حقق فيها جائزة هداف الدوري 3 مرات متتالية.

كما أصبح الهداف التاريخي للدوري برصيد 144 هدفاً، وسجل ما مجموعه 195 هدفاً في جميع المسابقات مع أهلي جدة.

ومن المتوقع أن يقبل السومة أحد العروض لتكملة مسيرته الرقمية في الدوري السعودي التي يتربع على عرش الكثير من أرقامها.

أهلي جدة عمر السومة العربي
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