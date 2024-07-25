أولمبياد باريس – الكشف عن قرعة الجودو للاعبي مصر.. ومواجهة عربية أولى ضد الكيان الصهيوني

أقيمت اليوم الخميس مراسم سحب قرعة منافسات الجودو في أولمبياد باريس 2024.

ويشارك من مصر في الجودو كل من عبد الرحمن عبد الغني ويسري سامي.

وجاءت مراسم القرعة كالتالي:

وزن 81 كجم

دور الـ 32

عبد الرحمن عبد الغني في مواجهة الفائز من (الفرنسي ألفا عومار - زيليم تكايف لاعب أذربيجان) يوم 30 يوليو

وزن 60 كجم

دور الـ32

يسري سامي × إنختايفان لاعب منغوليا (27 يوليو)

وشهدت القرعة وجود مواجهة عربية أولى ضد لاعبي الكيان الصهيوني إذ سيواجه الجزائري دريس مسعود منافسه بوتبول.

وزن 73 كجم

دور الـ32

الجزائري دريس مسعود رضوان ضد الإسرائيلي توهار بوتبول (29 يوليو)

وسبق وانسحب جزائري آخر في أولمبياد طوكيو 2020 وهو فتحي نورين حينما أسفرت القرعة عن مواجهة محتملة بينه وبين لاعب إسرائيلي حال انتصاره على منافسه السوداني.

وبعدها قرر الاتحاد الدولي للجودو إيقاف نورين ومدربه 10 سنوات.