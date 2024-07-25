أولمبياد باريس – الكشف عن قرعة الجودو للاعبي مصر.. ومواجهة عربية أولى ضد الكيان الصهيوني

الخميس، 25 يوليه 2024 - 17:20

كتب : FilGoal

يسري سامي - لاعب الجودو

أقيمت اليوم الخميس مراسم سحب قرعة منافسات الجودو في أولمبياد باريس 2024.

ويشارك من مصر في الجودو كل من عبد الرحمن عبد الغني ويسري سامي.

وجاءت مراسم القرعة كالتالي:

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وشهدت القرعة وجود مواجهة عربية أولى ضد لاعبي الكيان الصهيوني إذ سيواجه الجزائري دريس مسعود منافسه بوتبول.

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وسبق وانسحب جزائري آخر في أولمبياد طوكيو 2020 وهو فتحي نورين حينما أسفرت القرعة عن مواجهة محتملة بينه وبين لاعب إسرائيلي حال انتصاره على منافسه السوداني.

وبعدها قرر الاتحاد الدولي للجودو إيقاف نورين ومدربه 10 سنوات.

جودو أولمبياد باريس يسري سامي عبد الرحمن عبد الغني
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