أولمبياد باريس – ميكالي يعلق على التعادل بين مصر والدومينيكان

الخميس، 25 يوليه 2024 - 16:28

كتب : أحمد الخولي

روجيرو ميكالي - منتخب مصر الأولمبي

يؤمن روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أن الفراعنة صادفهم سوء حظ كبير في مواجهة جمهورية الدومينيكان.

وتعادل منتخب مصر مع الدومينيكان مساء أمس الأربعاء سلبيا بدون أهداف في الجولة الأولى من أولمبياد باريس 2024 ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وتحدث ميكالي قائلا: "صادفنا سوء حظ كبير ضد الدومينيكان رغم أننا في الوقت ذاته لم نقدم أدائنا المعهود".

أخبار متعلقة:
أولمبياد باريس - بداية محبطة.. المنتخب الأولمبي يتعادل سلبيا أمام الدومينيكان أولمبياد باريس – الكثير من المواجهات الصينية.. قرعة قوية للاعبي مصر في تنس الطاولة أولمبياد باريس – إسبانيا تنجو من مفاجأة مبكرة وتسقط أوزباكستان في مجموعة مصر

وأكمل "ولكنني أثق في قدرة اللاعبين على تقديم الأفضل، وربما تأثروا سلبا بالأجواء المضغوطة لكنهم لديهم ما يلزم من الإمكانيات لتصحيح الأوضاع وتدارك الفرصة".

وأردف المدرب البرازيلي "الدومينيكان ليس منافسا سهلا كما يردد البعض فهو يمتلك مجموعة من اللاعبين المتميزين الذين يلعبون في الدوريات الأوروبية ولاعبونا غاب عنهم التوفيق في أكثر من 4 فرص كانت كفيلة بحسم المباراة لصالحنا".

وأتم "مازال أمامنا جولتين للدفاع عن أحلامنا في الأولمبياد ونحن لم نخسر في الجولة الأولى وأطالب الجمهور باستمرار الدعم والتشجيع والقادم سيكون أفضل".

وسيلعب منتخب مصر ضد أوزباكستان يوم السبت المقبل قبل مواجهة إسبانيا الثلاثاء الذي يليه.

وكان منتخب إسبانيا فاز على أوزباكستان بهدفين لهدف.

مصر الأولمبي الدومينيكان ميكالي أولمبياد باريس
نرشح لكم
أولمبياد باريس - منافس ألماني.. يوسف طلبة يختتم مرحلة القوس والسهم الترتيبية بالمركز 62 أولمبياد باريس – الكشف عن قرعة الجودو للاعبي مصر.. ومواجهة عربية أولى ضد الكيان الصهيوني مباشر أولمبياد باريس - يوسف طلبة ينهي المرحلة الترتيبية بالقوس والسهم في المركز 62 أولمبياد باريس - اللجنة المنظمة تفتح تحقيقا حول أحداث لقاء المغرب والأرجنتين أولمبياد باريس - ميار تواجه فوزنياكي.. وصدام مبكر محتمل بين دجوكوفيتش ونادال بالتنس أولمبياد باريس - جنا علي تختتم المرحلة الترتيبية بالمركز قبل الأخير.. ومنافستها المقبلة أولمبياد باريس - حكم بالسجن على محلل أداء كندا بسبب التجسس أولمبياد باريس - الأرجنتين تتقدم بشكوى رسمية إلى فيفا على خلفية أحداث مواجهة المغرب
أخر الأخبار
أولمبياد باريس - منافس ألماني.. يوسف طلبة يختتم مرحلة القوس والسهم الترتيبية بالمركز 62 13 دقيقة | باريس 2024
السومة قد يعود للدوري السعودي 15 دقيقة | سعودي في الجول
أولمبياد باريس – الكشف عن قرعة الجودو للاعبي مصر.. ومواجهة عربية أولى ضد الكيان الصهيوني 25 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس – ميكالي يعلق على التعادل بين مصر والدومينيكان ساعة | باريس 2024
لاجازيتا: يوفنتوس بدأ التحرك من أجل ضم كريم أديمي ساعة | ميركاتو
مؤتمر فليك عن – فوز برشلونة بأبطال أوروبا.. موقف لامين يامال ونيكو ويليامز 2 ساعة | الدوري الإسباني
سكاي: لايبزيج يرفض عرض برشلونة من أجل ضم أولمو 2 ساعة | ميركاتو
مباشر أولمبياد باريس - يوسف طلبة ينهي المرحلة الترتيبية بالقوس والسهم في المركز 62 2 ساعة | باريس 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مركز جديد لـ صلاح مع ليفربول بسبب أرني سلوت؟ 2 مروان حمدي يعتذر لجماهير الأهلي 3 اتحاد اليد: شقيق عدلان الأكبر وقع للأهلي بدون مشاكل.. وهذا ما سيحدث لو ثبت توقيعه لناديين 4 خبر في الجول – اتفاق بين الأهلي ويحيى عطية الله على الانتقال.. وأمر يعطل الصفقة