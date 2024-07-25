أولمبياد باريس – ميكالي يعلق على التعادل بين مصر والدومينيكان

يؤمن روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أن الفراعنة صادفهم سوء حظ كبير في مواجهة جمهورية الدومينيكان.

وتعادل منتخب مصر مع الدومينيكان مساء أمس الأربعاء سلبيا بدون أهداف في الجولة الأولى من أولمبياد باريس 2024 ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وتحدث ميكالي قائلا: "صادفنا سوء حظ كبير ضد الدومينيكان رغم أننا في الوقت ذاته لم نقدم أدائنا المعهود".

وأكمل "ولكنني أثق في قدرة اللاعبين على تقديم الأفضل، وربما تأثروا سلبا بالأجواء المضغوطة لكنهم لديهم ما يلزم من الإمكانيات لتصحيح الأوضاع وتدارك الفرصة".

وأردف المدرب البرازيلي "الدومينيكان ليس منافسا سهلا كما يردد البعض فهو يمتلك مجموعة من اللاعبين المتميزين الذين يلعبون في الدوريات الأوروبية ولاعبونا غاب عنهم التوفيق في أكثر من 4 فرص كانت كفيلة بحسم المباراة لصالحنا".

وأتم "مازال أمامنا جولتين للدفاع عن أحلامنا في الأولمبياد ونحن لم نخسر في الجولة الأولى وأطالب الجمهور باستمرار الدعم والتشجيع والقادم سيكون أفضل".

وسيلعب منتخب مصر ضد أوزباكستان يوم السبت المقبل قبل مواجهة إسبانيا الثلاثاء الذي يليه.

وكان منتخب إسبانيا فاز على أوزباكستان بهدفين لهدف.

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