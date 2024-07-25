لاجازيتا: يوفنتوس بدأ التحرك من أجل ضم كريم أديمي

أجرى نادي يوفنتوس محادثات أولية من أجل ضم كريم أديمي موهبة بوروسيا دورتموند، حسب جريدة لاجازيتا ديلو سبورت.

وذكرت الجريدة الإيطالي أن كريستيانو جينيتولي المدير الرياضي ليوفنتوس ذهب لمنزل عائلة اللاعب في ميونيخ، والذي يبعد بضع ساعات عن معسكر تدريب يوفنتوس في المدينة نفسها.

وغادر جينيتولي مركز تدريب النادي يوم الأربعاء وبعد ذلك تم الاجتماع مع والد اللاعب، حسب التقرير.

ويريد دورتموند 35 مليون يورو على الأقل من أجل التخلي عن اللاعب، وقد يساعد خروج فيديريك كييزا في تمويل هذه الخطوة.

ويتواجد أديمي حاليًا مع دورتموند ويتدرب استعدادًا للموسم المقبل.

قبل أيام، ذكرت جريدة بيلد أن نادي تشيلسي يرغب في ضم كريم أديمي لاعب بوروسيا دورتموند الموهوب.

وأوضح التقرير أن إدارة تشيلسي تواصلت بالفعل مع اللاعب وتحاول إقناعه بالانتقال إلى البلوز.

ويمتد عقد أديمي البالغ من العمر 22 عاما مع دورتموند حتى عام 2027.

يذكر أن كريم انتقل إلى دورتموند قادما من سالزبورج في صيف 2020.

الصفقة كلفت خزائن دورتموند 38 مليون يورو، حسب العديد من التقارير.

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