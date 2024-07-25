مؤتمر فليك عن – فوز برشلونة بأبطال أوروبا.. موقف لامين يامال ونيكو ويليامز

الخميس، 25 يوليه 2024 - 15:27

كتب : FilGoal

هانز فليك - برشلونة

هل يستطيع برشلونة الفوز بدوري أبطال أوروبا؟ وما هي موقف النادي من ضم نيكو ويليامز؟ كل ذلك أجاب عنه هانز فليك المدير الفني الجديد للفريق في مؤتمره الصحفي الأول مع البلوجرانا.

وبدأ فليك مؤتمره قائلا: "برشلونة نادي مذهب وكبير والكل هنا يقدم 100% مما لديه وسعيد بتواجدي هنا".

وعن فكرته في أسلوب اللعب قال: "فكرتي ليست بعيدة عن فكرة برشلونة التي يلعب بها من قبل، سواء كان ذلك النجاح مع يوهان كرويف أو بيب جوارديولا والأمر كذلك أيضا أريد الفريق ذاته في الملعب معي".

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أما عن إصابة أنسو فاتي لاعب الفريق "أنسو فاتي في بداية التدريبات كان مذهلا وجاهزا وأظهر ذلك لكن خبر إصابته مؤسف".

وعن هل يستطيع الفوز بكل البطولات التي سيشارك فيها برشلونة رد "لا أريد القول إننا سنفوز بكل الألقاب ولكننا سنعمل بجد ويمكننا تحقيق ذلك".

وبسؤاله هل الفريق الحالي يستطيع الفوز بدوري أبطال أوروبا أجاب "الدوري الإسباني مسابقة مهمة للغاية ومن المهم العمل بجد قبل الحديث عن هذا الهدف الكبير".

وواصل "هذا النادي يريد الفوز بالبطولات ولهذا أنا هنا وأعطوني عدة أسابيع وربما أتمكن حينها من الإجابة".

وعن نيكو ويليامز لاعب أتليتك بلباو قال: "هو ليس لاعبا لبرلونة وليس لدي ما أقوله عن ذلك الأمر".

أما عن تعرضه للضغط مثلما تعرض له مدربي النادي السابقين رونالد كومان وتشافي هيرنانديز قال: "هذا هو عملي وأنا مدرب لبرشلونة وأعرف ما يحدث وأستطيع التعامل مع الضغط".

وأردف المدرب الألماني "النتائج مهمة جدا والأمر يتعلق باللعب بشكل جيد وبتقديم كل شيء في أرض الملعب، من المهم أن يقدم كل اللاعبين 100% مما لديهم في التدريبات لأنه هذا يعني قدرتهم على تقديم الأمر ذاته في المباراة".

وعن لامين يامال لاعب برشلونة الشاب "عمل بشكل رائع في الموسم الماضي وتحسن كثيرا وما فعله في اليورو مع إسبانيا كان لا يصدق، ومن الضروري له أن يبقى متواضعا ويواصل التحسن".

أما عن فرينكي دي يونج فقال فليك: "لاعب رائع لبرشلونة وأظهر ذلك طوال السنوات الماضية ونأمل في عودته سريعا".

فليك برشلونة
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