سكاي: لايبزيج يرفض عرض برشلونة من أجل ضم أولمو

الخميس، 25 يوليه 2024 - 15:19

كتب : FilGoal

إسبانيا - فرنسا - داني أولمو

أفادت شبكة سكاي سبورت ألمانيا بأن نادي لايبزيج رفض عرض برشلونة المبدئي من أجل ضم الإسباني داني أولمو.

الإسباني لفت الأنظار بقوة في بطولة يورو 2024 التي قاد بلاده لتحقيق لقبها قبل أسابيع.

وأوضح التقرير أن برشلونة قدم العرض قبل بضعة أيام. لكن نادي لايبزيج رفضه.

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وأضاف أن المبلغ الإجمالي للصفقة لم يرض طموحات النادي الألماني.

وذكرت سكاي أن المفاوضات مستمرة إلى الآن، بعدما جرت المزيد من المحادثات بين برشلونة وممثلي اللاعب على مدار الأسبوع.

فيما ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية في تقرير لها يوم السبت أن عرض برشلونة وصلت قيمته إلى 60 مليون يورو متضمنة الحوافز.

وأوضح التقرير أن عرض برشلونة على أولمو عقد مدته 6 سنوات.

وجذب أولمو بطل يورو 2024 رفقة منتخب إسبانيا اهتمام مانشستر سيتي كذلك.

ولكن أولمو يفضل العودة إلى إسبانيا وبالتحديد برشلونة حيث كان ناشئا قبل أن يترك النادي في عام 2015.

وحصد أولمو لقب هداف يورو 2024 وتقاسم الجائزة مع 5 لاعبين آخرين وهم هاري كين وجمال موسيالا وكودي جاكبو وجورج ميكوتادزه وإيفان شرانز.

وانضم أولمو لصفوف لايبزج في عام 2020 ومع الفريق سجل 29 هدفا وقدم 34 تمريرة حاسمة في 148 مباراة بمختلف البطولات.

داني أولمو لايبزيج برشلونة
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