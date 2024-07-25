الشركة المتحدة تطلق اسم أحمد رفعت على أحد فرق برنامج كابيتانو مصر

قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إطلاق اسم اللاعب الراحل أحمد رفعت على أحد فرق برنامج "كابيتانو مصر" في موسمه الثالث.

وأوضحت الشركة في بيانها أنه تقرر انطلاق الاختبارات من محافظة كفر الشيخ مسقط رأس اللاعب.

كما تقرر تخصيص جائزة باسم رفعت في مركز الجناح الأيسر في البرنامج.

وتوفي رفعت في السادس من شهر يوليو الجاري عن عمر يناهز 31 عاما.

وكان رفعت سقط في شهر مارس الماضي في مباراة مودرن سبورت ضد الاتحاد السكندري وعانى من أزمة قلبية وظل في يعالج في إحدى المستشفيات لعدة أشهر.

يذكر أن برنامج "كابيتانو مصر" تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وقدم البرنامج عدد من اللاعبين المتميزين والذين انضم عدد منهم لأندية الزمالك والإسماعيلي وزد وجار الإعلان عن الأندية الأخرى التي تعاقدت مع لاعبي "كابيتانو مصر" والذين يشاهد عدد منهم للمعايشة في أندية إسبانية.