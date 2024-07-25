وست هام يتوصل لاتفاق مع بايرن من أجل ضم مزراوي

الخميس، 25 يوليه 2024 - 13:39

كتب : FilGoal

نصير مزراوي - بايرن ميونيخ - أرسنال

توصل نادي وست هام يونايتد لاتفاق مع بايرن ميونيخ من أجل ضم المغربي نصير مزراوي، حسب شبكة سكاي سبورت ألمانيا.

ويلعب مزراوي في صفوف بايرن ميونيخ منذ صيف 2022، وينتهي عقده في صيف 2026.

وأوضح التقرير أن الصفقة ستتم مقابل 15.5 مليون يورو + 4 ملايين يورو كإضافات.

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هناك أيضا اتفاق شفهي بين وست هام ومزراوي على بنود عقده الشخصي، وفقا للتقرير.

وأضافت سكاي أن الصفقة لم تتم بعد، حيث تضع الأطراف المعنية الرتوش الأخيرة عليها.

وأوضح التقرير أن مانشستر يونايتد لم يفقد الأمل في الفوز بخدمات اللاعب، ولكن وست هام يتصدر السباق الآن.

في حالة انتقال مزراوي إلى وست هام سيتزامل مع مواطنه نايف أكرد مدافع المطارق.

وأوضحت تقارير أن يونايتد يرغب في التخلص من أرون وان بيساكا لإفساح المجال من أجل التعاقد مع مزراوي.

التقارير نفسها ذكرت أن بايرن ميونيخ حدد مبلغ 30 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيل مزراوي عن صفوفه.

الدولي المغربي يجيد اللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر وكذلك في مركز لاعب الوسط المدافع.

مزراوي صاحب الـ26 عاما شارك خلال الموسم المنصرم مع بايرن ميونيخ خلال 29 مباراة وصنع 4 أهداف.

نصير مزراوي وست هام يونايتد بايرن ميونيخ
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