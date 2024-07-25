ميدو: سأعود للعب في الدوري الموسم المقبل... وهذا رهاني أمام الجميع

فجر أحمد حسام "ميدو" مهاجم الزمالك ومنتخب مصر السابق مفاجأة كبرى بكشفه عن نيته العودة للملاعب مرة أخرى بداية من الموسم المقبل.

وعلق ميدو حذائه في سنة 2013 بعد تجربة مع نادي بارنسلي الإنجليزي.

وتحدث ميدو لقناة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: "أريد أن أعود للعب لدي رحلة غير مكتملة، وربما أفكر في العودة للعب في الدوري المصري".

وأكمل حديثه متحديا "أراهن لو عدت الموسم المقبل سأسجل 10 أهداف، أنا أبلغ من العمر 41 سنة ولو لعبت سأسجل 10 أهداف، مستوى المهاجمين يشجعني على العودة للعب".

وأضاف مدرب الزمالك الأسبق "أعلن الآن أنه بنسبة كبيرة الموسم المقبل سأعود للعب، هناك فريق سأخوض معه فترة إعداد الموسم المقبل، الأمر يحتاج مني لعمل بشكل أكبر وأنا جاهز الآن بنسبة 60 لـ65% وأخوض برنامج تأهيلي وأعمل على زيادة اللياقة البدنية، سألعب مع فريق تاريخي وكبير".

وتابع ضاحكا "أنا لم أعتزل أنا حصلت على إجازة لـ10 سنوات".

وشدد مهاجم توتنام وروما وسيلتا فيجو السابق "أنا لا أمزح سأعود للعب".

ميدو يفجر مفاجأة على الهواء 💣🔥 بفكر أرجع ألعب تاني في الدوري المصري.. ولو لعبت بالميت هجيب 10 أجوان.. وصدمة من إبراهيم عبد الجواد!#الهدف@midoahm@ibrahimabdgawad pic.twitter.com/PTw1oB3f8m — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 24, 2024

وواصل "أتدرب يومين لثلاث مرات أسبوعيا بكرة القدم".

وكشف "أتدرب مع ناشئي الزمالك وأشكر بدر حامد رئيس قطاع الناشئين على الفرصة، ولو النادي الذي أحبه لم يساعدني فمن سوف يساعدني؟".

وأكمل "موضوع العودة للعب ليس سهلا ولكن الأمر يحتاج لتضحيات أكبر ولكنني سأعود للعب".

وأتم ميدو حديثه مازحا "أطالب حسام حسن مدرب منتخب مصر أن ينظر لي بنظرة عادلة".

وعقب تعليق حذائه في 2013 عمل ميدو كمحلل فني للمباريات ومقدم برامج ومدير فني للزمالك حيث توج معه بكأس مصر.