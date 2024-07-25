فنربخشة يعلن ضم يوسف النصيري

أعلن نادي فنربخشة يوم الخميس ضم المغربي يوسف النصيري قادما من إشبيلية.

النصيري مهاجم إشبيلية خضع للكشف الطبي مع فنربخشة واجتازه بنجاح.

وأفاد النادي في بيان: "توصل فنربخشة إلى اتفاق مع يوسف النصيري وناديه إشبيلية بشأن انتقال اللاعب".

ووقع المهاجم المغربي على عقد يربطه بالنادي التركي لمدة 5 سنوات.

ونشر النادي صورة لجوزيه مورينيو مدرب الفريق وهو يحتفل بطريقة النصيري المميزة.

قبل أن ينشر صورة النصيري لدى وصوله وهو يحتفل بالطريقة نفسها.

قبل أيام، ذكرت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن النصيري أعطى موافقته النهائية على الانتقال إلى فنربخشة.

وذلك بعد بضعة أيام من التفكير من جانب اللاعب.

وكان روما يحاول ضم الهداف المغربي لكنه فضل العمل مع المدرب جوزيه مورينيو في صفوف الفريق التركي.

وأوضح أن إشبيلية وافق على رحيل النصيري مقابل 25 مليون يورو.

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