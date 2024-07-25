أولمبياد باريس - حكم بالسجن على محلل أداء كندا بسبب التجسس

عوقب جوزيف لومباردي محلل الأداء في منتخب كندا للسيدات بالسجن لمدة 8 أشهر مع إيقاف التنفيذ بسبب قضية التجسس على منتخب نيوزيلندا.

وحُكم على لومباردي بعد يومين فقط من اتهامه باستخدم طائرة بدون طيار للتجسس على حصة تدريبية لمنافس كندا في المباراة الأولى نيوزيلندا.

وأقر محلل أداء منتخب كندا بالذنب في جلسة استماع أولية، ووافق على قبول عقوبته، وذلك وفقًا لمكتب المدعي العام في سانت إتيان.

ماذا حدث؟

احتجزت السلطات الفرنسية أحد الأشخاص التابعين لمنتخب كندا لكرة القدم للسيدات المتواجد في مدينة سانت إيتيان بسبب استخدامه لطائرة بدون طيار.

وكشفت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس عن احتجاز أحد الأفراد التابعين لمنتخب كندا للسيدات وهو غير معتمد مع أفراد البعثة الرسمية للمنتخب، وذلك بسبب التجسس على تدريبات منتخب نيوزيلاندا عن طريق طائرة بدون طيار.

وأعلنت اللجنة الأولمبية النيوزيلندية في بيان رسمي التقدم ببلاغ للشرطة الفرنسية بعدما شاهدوا طائرة بدون طيار تحلق أعلى ملعب تدريب منتخب كرة القدم للسيدات يوم الإثنين الماضي.

وفور ملاحظة الطائرة فوق تدريبات منتخب نيوزيلاندا تم إبلاغ السلطات الفرنسية والتي بدورها اعتقلت جوزيف لومباردي محلل الأداء في منتخب كندا ومُشغل الطائرة الذي كان يستخدمها للتجسس على تدريبات خصمه وذلك قبل المباراة بينهما الخميس.

من جابنها أصدرت اللجنة الأولمبية الكندية بيان رسمي أكدت فيه الدفاع عن اللعب النظيف وشعورهم بالصدمة تجاه تصرف هذا الفرد، كما قدمت اللجنة الأولمبية الكندية الاعتذار لمنتخب نيوزيلاندا للسيدات.

وقررت كندا استبعاد جوزيف لومباردي محلل الأداء وأيضا جاسمين ماندر المدربة المساعدة التي كانت تستقبل تقارير محلل الأداء، من بعثة المنتخب في باريس وترحيلهما إلى كندا فورا.

كما تقرر خضوع الثنائي لتدريب أخلاقي إلزامي في كندا حتى لا تتكرر مثل هذه الحالات في المستقبل.

وكرد فعل أكبر قررت بيف بريستمان مدربة منتخب كندا للسيدات عدم قيادة الفريق في مباراة نيوزيلاندا على أن تعود لقيادة المنتخب في المباراة الثانية ضد فرنسا.

وقالت بريستمان: "نيابة عن فريقنا بأكمله أود أولا وقبل كل شيء أن أعتذر للاعبين والموظفين في اتحاد كرة القدم النيوزيلندي وللاعبي منتخب كندا، هذا لا يمثل القيم التي يدافع عنها فريقنا".

وأضافت "أنا المسؤولة في نهاية المطاف عن سلوكياتنا، وبناء على ذلك وللتأكيد على التزام فيفا بالنزاهة، قررت الانسحاب طواعية من قيادة المنتخب في مباراة الخميس، وبروح المسؤولية أفعل هذا مع وضع مصالح الفريقين في الاعتبار ولضمان شعور الجميع بأن الروح الرياضية في هذه اللعبة تحظى بالدعم".

في سياق متصل قال جابرييل أتال رئيس الوزراء الفرنسي إن قوات الأمن الفرنسية التي تحرس مواقع منافسات الأولمبياد تعترض يوميا أكثر من 6 طائرات مسيرة، سواء خاصة بسياح أو غيرهم، ولذلك يجب ألا ينسى الجميع أن هناك حظر على تحليق الطائرات بدون طيار ومن يفعل ذلك سيتم اعتقاله.

ويقع المنتخبين في المجموعة الأولى بجانب فرنسا مستضيف الأولمبياد وكولومبيا.