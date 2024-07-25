أولمبياد باريس - الأرجنتين تتقدم بشكوى رسمية إلى فيفا على خلفية أحداث مواجهة المغرب

تقدم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بشكوى رسمية إلى فيفا على خلفية أحداث مواجهة المغرب في أولمبياد باريس.

واستمرت مواجهة الأرجنتين أمام المغرب لما يقرب من 4 ساعات بسبب خروج اللاعبين عقب هدف التعادل للأرجنتين في الوقت بدل من الضائع لشغب جماهيري قبل أن تستأنف المباراة بعد ساعتين مع إلغاء الهدف للتسلل.

وكشفت قناة TyC sprots الأرجنتينية عن تقدم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بشكوى رسمية إلى نظيره الدولي "فيفا" على خلفية أحداث مواجهة المغرب.

وأشار التقرير إلى مطالبة الاتحاد الأرجنتيني لفيفا باتخاذ تدابير تنظيمية وفرض عقوبات على من يستحقها.

وهاجم خافيير ماسكيرانو المدير الفني تنظيم أولمبياد باريس 2024 عقب مباراة المغرب في افتتاح المسابقة.

وكشف ماسكيرانو عن اقتحام أرضية الملعب 7 مرات وإلقاء الألعاب النارية على لاعبي الأرجنتين.

تقدم منتخب المغرب بثنائية سفيان رحيمي، وسجل جوليانو سيميوني هدف تقليص الفارق، وفي الدقيقة 90+16 سجل كريستيان ميدينا هدف تعادل الأرجنتين القاتل.

المباراة لم تنته من الأساس بسبب شغب جماهيري، وبعد ساعة ونصف اتفق المنظمين على عودة لاعبي الفريقين مجددا على ملعب جوفيري جوشيار لأرض الملعب مجددا.

وتم التوصل لاتفاق على استكمال اللقاء لمدة 3 دقائق في حالة إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو، وهو ما حدث بالفعل بسب وجود تسلل على ميدينا صاحب هدف التعادل، ألغي الهدف واستكمل اللقاء وحافظ لاعبو المغرب على التقدم وفازوا بنتيجة 2-1.

وتضم المجموعة أيضا منتخبي العراق وأوكرانيا.

وسيلتقي منتخب المغرب مع أوكرانيا في الجولة الثانية يوم السبت المقبل، وفي نفس اليوم الأرجنتين والعراق.