ماركا: ريال مدريد يقرر تمديد عقد مدافعه

قرر نادي ريال مدريد تمديد عقد مدافعه فيرلاند ميندي، حسب جريدة ماركا.

عقد ميندي مع ريال مدريد يمتد حتى الصيف المقبل، وانتشرت تقارير حول إمكانية رحيل اللاعب هذا الصيف.

ونشرت ماركا تفاصيل عقد فيرلاند ميندي الجديد بعدما تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

سيتم تمديد العقد حتى صيف 2027، مع إمكانية التجديد لعام إضافي بناءً على عدد المباريات التي سيخوضها.

كما سيتم تحديد الراتب بناءً على عدد المباريات التي سيخوضها أيضا.

ويلعب ميندي البالغ من العمر 29 عاما في صفوف الميرينجي منذ صيف 2019.

في الموسم الماضي شارك المدافع الفرنسي في 37 مباراة بمختلف المسابقات.

بشكل عام، ارتدى ميندي قميص ريال مدريد في 169 مباراة.

وتوج ميندي بـ10 بطولات مع ريال مدريد، بواقع 3 دوري إسباني، 2 دوري أبطال أوروبا، 1 سوبر أوروبي، 3 سوبر إسباني، 1 كأس الملك.

video:1