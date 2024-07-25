أرتيتا يلمح لرحيل سميث رو

ألمح ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال إلى أن ناديه اقترب من توديع إيميل سميث رو الذي اقترب من الانتقال إلى فولام

وقال أرتيتا في تصريحات للصحفيين: "رحيل إميل سميث رو؟ هناك أشياء تحدث في الكواليس في الوقت الحالي".

وأوضحت شبكة ذا أثليتك أن أرسنال يقترب من التوصل إلى اتفاق بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني مع فولام.

قبل أيام، رفض نادي أرسنال العرض الأول من فولام بشأن شراء عقد إيميل سميث رو لاعب الفريق.

ولم يشارك كثيرا اللاعب الإنجليزي في المباريات مع أرسنال خلال الموسم المنقضي.

ويحاول نادي فولام استثمار أموال بيع جواو بالينيا إلى بايرن ميونيخ في التعاقد مع سميث رو.

سميث رو يعتبر أحد الأهداف الرئيسية لفريق ماركو سيلفا المدرب البرتغالي.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 23 عاما 19 مباراة مع أرسنال الموسم المنقضي، لكن بعدد دقائق وصلت إلى 475 دقيقة فقط.

وتمكن سميث رو من صناعة هدفين خلال عدد الدقائق القليلة التي لعبها.

وعانى سميث رو من الإصابات كثيرا إذ في موسم 2022-2023 خاض عملية جراحية لإصلاح وتر تالف في الفخذ، وابتعد عن الملاعب 121 يوما.

ولحقت به الإصابات مرة أخرى في الموسم المنقضي إذ تعرض في الركبة وأخرى في الكاحل وغاب ما مجموعه 46 يوما بواقع 10 مباريات.

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