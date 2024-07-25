الرياضية: 4 ملايين يورو.. اتحاد جدة يتحمل نصف راتب حمدالله مع الشباب

سيتحمل اتحاد جدة نصف راتب المغربي عبدالرزاق حمدالله رغم انتقاله لنادي الشباب.

وانضم حمدالله بشكل رسمي لنادي الشباب قادما من اتحاد جدة الذي كان يرتبط معه بتعاقد ممتد حتى صيف 2025.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن إدارة نادي الاتحاد السعودي مع نظيرتها في الشباب على تحمل مبلغ 4 ملايين يورو من قيمة عقد الهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله.

وأوضحت الصحيفة ذاتها، أن حمد الله وقع لصالح الشباب مدة موسمين مقابل 16 مليون يورو، سيدفع الشباب في الموسم الأول منها أربعة ملايين، ومثلها من الاتحاد مقابل ما تبقى من عقده مع النادي، فيما سيتحمل الشباب كامل مبالغ الموسم التالي ثمانية ملايين يورو.

وتعتبر هذه التجربة هي الثالثة للاعب البالغ من العمر 33 عاما في الدوري السعودي، إذ مثل النصر قبل اتحاد جدة والآن الشباب.

ولعب حمد الله مع الاتحاد 84 مباراة وتمكن من تسجيل 67 هدفا وصناعة 8 آخرين.

وانضم حمد الله في يناير 2022 لصفوف النمور، وخلال موسمين ونصف توج بلقب الدوري والسوبر المحلي وشارك في كأس العالم للأندية.

وسبق لحمد الله اللعب بقميص النصر وسجل 112 هدفا خلال 108 مباراة.

ويحتل حمد الله المركز الرابع في جدول ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري السعودي بتسجيله 129 هدفا ويسبقه فقط ماجد عبد الله المتصدر بـ189 هدفا، وناصر الشمراني الوصيف بـ167 هدفا، وعمر السومة في المركز الثالث بـ144 هدفا.