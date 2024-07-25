أولمبياد باريس - مدرب المغرب: أشكر الأندية على تعاونها.. ونستحق الفوز على الأرجنتين

أعرب طارق السكتيوي مدرب منتخب الاولمبي عن سعادته البالغة عقب الفوز على الأرجنتين.

وبعد سيناريو مجنون ربما لم ولن تشاهده مجددا في كرة القدم، انتصر منتخب المغرب الأولمبي ينتصر على الأرجنتين بنتيجة 2-1 في المجموعة الثانية من أولمبياد باريس 2024 بمباراة استمرت 4 ساعات.

وقال السكتيوي عبر بي إن سبورتس: "أشكر الأندية التي سمحت لنا بالاستفادة من لاعبينا".

وأضاف "اختيارتنا كانت مناسبة وحققنا فوزا مستحقا على فريق كبير حجم الأرجنتين".

فيما قال بلال الخنوس لاعب منتخب المغرب الأولمبي: "كل شيء صار كما أردنا. حققنا الأهم بالحصول على نقالط المباراة كاملة".

وتابع "لا أريد التعليق على الحكام ولكن كان هناك بعض القرارات التي لم تكن في صالحنا".

وتقدم منتخب المغرب بثنائية سفيان رحيمي، وسجل جوليانو سيميوني هدف تقليص الفارق، وفي الدقيقة 90+16 سجل كريستيان ميدينا هدف تعادل الأرجنتين القاتل.

المباراة لم تنته من الأساس بسبب شغب جماهيري، وبعد ساعة ونصف اتفق المنظمين على عودة لاعبي الفريقين مجددا على ملعب جوفيري جوشيار لأرض الملعب مجددا.

وتم التوصل لاتفاق على استكمال اللقاء لمدة 3 دقائق في حالة إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو، وهو ما حدث بالفعل بسب وجود تسلل على ميدينا صاحب هدف التعادل، ألغي الهدف واستكمل اللقاء وحافظ لاعبو المغرب على التقدم وفازوا بنتيجة 2-1.

وتضم المجموعة أيضا منتخبي العراق وأوكرانيا التي انتهت مباراتهما بفوز أسود الرافدين بهدفين مقابل هدف.

وأصبح ترتيب المجموعة الثانية كالتالي:

المغرب 3 نقاط

العراق 3 نقاط

الأرجنتين 0

أوكرانيا 0