أولمبياد باريس - مدرب المغرب: أشكر الأندية على تعاونها.. ونستحق الفوز على الأرجنتين

الخميس، 25 يوليه 2024 - 00:35

كتب : FilGoal

إلياس أخوماش - المغرب الأولمبي

أعرب طارق السكتيوي مدرب منتخب الاولمبي عن سعادته البالغة عقب الفوز على الأرجنتين.

وبعد سيناريو مجنون ربما لم ولن تشاهده مجددا في كرة القدم، انتصر منتخب المغرب الأولمبي ينتصر على الأرجنتين بنتيجة 2-1 في المجموعة الثانية من أولمبياد باريس 2024 بمباراة استمرت 4 ساعات.

وقال السكتيوي عبر بي إن سبورتس: "أشكر الأندية التي سمحت لنا بالاستفادة من لاعبينا".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - بيراميدز يستفسر من الإسماعيلي عن عبد الرحمن مجدي.. والبنك الأهلي يقدم عرضا نمر جديد.. موسى ديابي ينضم لـ اتحاد جدة كرة طائرة - خبر في الجول - جلسة منتظرة بعد الأولمبياد لحسم عودة لعبة لـ الزمالك أولمبياد باريس - نائبة برلمانية وممارس لرياضتين ومصور سينمائي.. البعثة المصرية بشكل مختلف

وأضاف "اختيارتنا كانت مناسبة وحققنا فوزا مستحقا على فريق كبير حجم الأرجنتين".

فيما قال بلال الخنوس لاعب منتخب المغرب الأولمبي: "كل شيء صار كما أردنا. حققنا الأهم بالحصول على نقالط المباراة كاملة".

وتابع "لا أريد التعليق على الحكام ولكن كان هناك بعض القرارات التي لم تكن في صالحنا".

وتقدم منتخب المغرب بثنائية سفيان رحيمي، وسجل جوليانو سيميوني هدف تقليص الفارق، وفي الدقيقة 90+16 سجل كريستيان ميدينا هدف تعادل الأرجنتين القاتل.

المباراة لم تنته من الأساس بسبب شغب جماهيري، وبعد ساعة ونصف اتفق المنظمين على عودة لاعبي الفريقين مجددا على ملعب جوفيري جوشيار لأرض الملعب مجددا.

وتم التوصل لاتفاق على استكمال اللقاء لمدة 3 دقائق في حالة إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو، وهو ما حدث بالفعل بسب وجود تسلل على ميدينا صاحب هدف التعادل، ألغي الهدف واستكمل اللقاء وحافظ لاعبو المغرب على التقدم وفازوا بنتيجة 2-1.

وتضم المجموعة أيضا منتخبي العراق وأوكرانيا التي انتهت مباراتهما بفوز أسود الرافدين بهدفين مقابل هدف.

وأصبح ترتيب المجموعة الثانية كالتالي:

المغرب 3 نقاط

العراق 3 نقاط

الأرجنتين 0

أوكرانيا 0

منتخب المغرب الأولمبي أولمبياد باريس 2024
نرشح لكم
أولمبياد باريس - فرنسا تستهل المشوار بثلاثية ضد أمريكا بذكريات 1998 أولمبياد باريس - نائبة برلمانية وممارس لرياضتين ومصور سينمائي.. البعثة المصرية بشكل مختلف أولمبياد باريس - زيزو: نتيجة لم نتمناها وكنا نريد الفوز.. والدومينيكان فاجأتنا أولمبياد باريس - اليابان تحقق فوزها الأكبر بخماسية ضد باراجواي أولمبياد باريس - مدرب إسبانيا: مستوى أوزبكستان لم يفاجئني أولمبياد باريس – تنس.. يانيك سينر ينسحب من المنافسات أولمبياد باريس - أمجاد يا عرب.. العراق يفوز على أوكرانيا ويتقاسم الصدارة مع المغرب أولمبياد باريس - ماسكيرانو: ما حدث فضيحة.. وتم اقتحام أرضية الملعب 7 مرات
أخر الأخبار
الرياضية: 4 ملايين يورو.. اتحاد جدة يتحمل نصف راتب حمدالله مع الشباب 3 ساعة | سعودي في الجول
أولمبياد باريس - مدرب المغرب: أشكر الأندية على تعاونها.. ونستحق الفوز على الأرجنتين 3 ساعة | باريس 2024
أولمبياد باريس - فرنسا تستهل المشوار بثلاثية ضد أمريكا بذكريات 1998 4 ساعة | باريس 2024
نمر جديد.. موسى ديابي ينضم لـ اتحاد جدة 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - بيراميدز يستفسر من الإسماعيلي عن عبد الرحمن مجدي.. والبنك الأهلي يقدم عرضا 4 ساعة | الكرة المصرية
كرة طائرة - خبر في الجول - جلسة منتظرة بعد الأولمبياد لحسم عودة لعبة لـ الزمالك 4 ساعة | كرة طائرة
أولمبياد باريس - نائبة برلمانية وممارس لرياضتين ومصور سينمائي.. البعثة المصرية بشكل مختلف 4 ساعة | باريس 2024
أولمبياد باريس – الكثير من المواجهات الصينية.. قرعة قوية للاعبي مصر في تنس الطاولة 5 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مركز جديد لـ صلاح مع ليفربول بسبب أرني سلوت؟ 2 مروان حمدي يعتذر لجماهير الأهلي 3 اتحاد اليد: شقيق عدلان الأكبر وقع للأهلي بدون مشاكل.. وهذا ما سيحدث لو ثبت توقيعه لناديين 4 بسبب الشحات والشيبي.. مشادة وطرد ضمن أزمة كبيرة في مباراة بيراميدز والأهلي