أولمبياد باريس - فرنسا تستهل المشوار بثلاثية ضد أمريكا بذكريات 1998

الخميس، 25 يوليه 2024 - 00:31

كتب : FilGoal

فرنسا الأولمبي

انتصر منتخب فرنسا على نظيره الأمريكي بنتيجة 3-0 في المجموعة الأولى من منافسات كرة القدم بـ أولمبياد باريس 2024.

وانتظرت كتيبة تيري هنري المدير الفني لمنتخب فرنسا الأولمبي للشوط الثاني من أجل حسم اللقب.

اللقاء الذي أقيم في ملعب فيلودروم بمدينة مارسيليا انتهى بنفس نتيجة فوز فرنسا في لقائها الأول في كأس العالم 1998 على جنوب إفريقيا وحينها حققت الديوك اللقب العالمي.

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وتقدم القائد ألكسندر لاكازيت بالهدف الأول في الدقيقة 61.

وتبعه مايكل أوليس لاعب بايرن ميونيخ الجديد بالهدف الثاني في الدقيقة 69.

وأكمل لويك بادي الثلاثية في الدقيقة 85 من عمر اللقاء.

ولأول مرة ينتصر منتخب فرنسا في الأولمبياد بفارق 3 أهداف منذ نسخة 1976 عندما فاز على جواتيمالا بنتيجة 4-1.

وتصدرت الديوك الترتيب بالتساوي مع نيوزيلاندا بعد الفوز على غينيا بنتيجة 2-1.

وسيلتقي منتخب فرنسا مع غينيا في الجولة الثانية يوم السبت المقبل، فيما يلتقي منتخبا أمريكا ونيوزيلاندا في نفس اليوم أيضا.

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