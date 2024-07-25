خبر في الجول - بيراميدز يستفسر من الإسماعيلي عن عبد الرحمن مجدي.. والبنك الأهلي يقدم عرضا

الخميس، 25 يوليه 2024 - 00:08

كتب : عمرو نبيل

عبد الرحمن مجدي - الإسماعيلي

يرغب نادي بيراميدز في التعاقد مع عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي بداية من الموسم المقبل.

ويلعب عبد الرحمن مجدي في صفوف الإسماعيلي منذ صيف 2017 قادما من الترسانة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن بيراميدز استفسر من الإسماعيلي عن طلباته المالية للتعاقد مع عبد الرحمن مجدي.

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كما علم FilGoal.com بتقديم البنك الأهلي عرضا للحصول على خدمات اللاعب ذاته.

عبد الرحمن مجدي صاحب الـ 26 عاما مع الإسماعيلي خلال 158 مباراة وسجل 23 هدفا وصنع 12 آخرين.

وخلال الموسم الحالي شارك مجدي مع الإسماعيلي في 29 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع آخر.

وعلى المستوى الدولي خاض عبد الرحمن مجدي مباراتين مع منتخب مصر الأول.

عبد الرحمن مجدي بيراميدز الإسماعيلي
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