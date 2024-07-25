خبر في الجول - بيراميدز يستفسر من الإسماعيلي عن عبد الرحمن مجدي.. والبنك الأهلي يقدم عرضا
الخميس، 25 يوليه 2024 - 00:08
كتب : عمرو نبيل
يرغب نادي بيراميدز في التعاقد مع عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي بداية من الموسم المقبل.
عبد الرحمن مجدي
النادي : الإسماعيلي
ويلعب عبد الرحمن مجدي في صفوف الإسماعيلي منذ صيف 2017 قادما من الترسانة.
وحسبما علم FilGoal.com فإن بيراميدز استفسر من الإسماعيلي عن طلباته المالية للتعاقد مع عبد الرحمن مجدي.
كما علم FilGoal.com بتقديم البنك الأهلي عرضا للحصول على خدمات اللاعب ذاته.
عبد الرحمن مجدي صاحب الـ 26 عاما مع الإسماعيلي خلال 158 مباراة وسجل 23 هدفا وصنع 12 آخرين.
وخلال الموسم الحالي شارك مجدي مع الإسماعيلي في 29 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع آخر.
وعلى المستوى الدولي خاض عبد الرحمن مجدي مباراتين مع منتخب مصر الأول.
video:1
بداية ريمونتادا الدراويش؟💣— OnTime Sports (@ONTimeSports) May 1, 2024
عبد الرحمن مجدي يسجل الأول للإسماعيلي من ركلة جزاء🔥 pic.twitter.com/uwf1aPEALh
نرشح لكم
خبر في الجول - مودرن سبورت يتمم اتفاقه مع نجم حرس الحدود خبر في الجول – اتفاق بين الأهلي ويحيى عطية الله على الانتقال.. وأمر يعطل الصفقة خبر في الجول - الأهلي يتفق مع الخلود على موعد رحيل ديانج أولمبياد باريس - ماسكيرانو: ما حدث فضيحة.. وتم اقتحام أرضية الملعب 7 مرات في الجول يكشف موقف محمد عبد المنعم من اهتمام بولونيا بضمه.. والخطوة المقبلة أولمبياد باريس – تشكيل مصر.. زيزو والنني أساسيان ضد الدومينيكان دي مارزيو: لتعويض كالافيوري؟ بولونيا مهتم بضم محمد عبد المنعم صبحي: الدوري كان يجب أن ينتهي منذ شهرين.. وميكالي مدرب ممتاز