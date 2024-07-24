كرة طائرة - خبر في الجول - جلسة منتظرة بعد الأولمبياد لحسم عودة لعبة لـ الزمالك

تفصل جلسة بين مسؤولي الزمالك ومحمد مصطفى "لعبة" لعودته لصفوف الأبيض للمشاركة مع فريق الكرة الطائرة.

وقضى لعبة الموسم الماضي في صفوف الخليج السعودي بعد نهاية تعاقده مع الزمالك.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إدارة الزمالك تواصلت مع لعبة قبل السفر للمشاركة مع منتخب مصر للكرة الطائرة في أولمبياد باريس لبحث إمكانية عودته.

ومع وجود تقارب في وجهات النظر، فمن المنتظر عقد جلسة جديدة بعد عودة اللاعب من فرنسا لإتمام التعاقد.

لعبة البالغ 36 عاما سبق له تمثيل الأهلي والاتحاد والزمالك من قبل.

وساهم لعبة في حصد الزمالك للثنائية المحلية خلال موسمين عقب انضمامه.