أولمبياد باريس - نائبة برلمانية وممارس لرياضتين ومصور سينمائي.. البعثة المصرية بشكل مختلف

ينطلق حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 مساء الجمعة المقبل وتستمر حتى 11 أغسطس المقبل.

وتضم البعثة المصرية بأولمبياد باريس نائبة برلمانية وطبيبة بالقصر العيني وممارس لرياضتين مختلفتين بجانب مصور سينمائي.

وتشارك مصر بالبعثة الأكبر في تاريخها بالدورات الأولمبية.

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ويقدم لكم FilGoal.com خدمة كرنفال البعثة المصرية بالأولمبياد والتي تستعرض قصص أبطال مصر المشاركين في باريس بصورة مختلفة:

نائبة برلمانية

تشهد رياضة الرماية مشاركة 11 لاعبا مصريا، بينهم أميرة أبو شقة والتي بجانب ممارستها رياضة الرماية تعمل كنائبة برلمانية.

أميرة تعمل في الأصل كمحامية وهي مهنة أغلب أفراد عائلتها، ومع مهنتها تمكنت من التفوق في رياضة الرماية.

تحضر أميرة جلساتها سواء في المحكمة أو البرلمان صباحا ومنه إلى التدريبات ثم تعود للمنزل للاهتمام بشؤونه وشؤون أولادها مساء.

طبيبة بالقصر العيني

تشارك ندى حافظ لاعبة سلاح السابر في الأولمبياد للمرة الثالثة على التوالي.

تعمل ندى حافظ طبيبة بالقصر العيني، ووقت تأهلها إلى أولمبياد ريو كانت في عامها الأول بكلية الطب.

ممارس لرياضتين

ربما يكون رامز ضياء اللاعب الوحيد في أولمبياد باريس الذي يمارس رياضتين مختلفتين بشكل احترافي.

يمارس رامز ضياء رياضتي الجمباز والغطس وحصد الميدالية الذهبية في اللعبتين، لكنه يمثل مصر بالغطس في أولمبياد باريس.

وكان قد حقق في مايو 2024 ذهبية زوجي منافسات الترامبولين ببطولة إفريقيا للجمباز في تونس.

مصور سينمائي

حقق محمد حمدي لاعب الرماية والمتخصص في منافسة بندقية ضغط الهواء رقما قياسيا باسم مصر وإفريقيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في مدينة غرناطة الإسبانية.

بالإضافة إلى كونه رياضي ناجح، يعمل محمد حمدي أيضا كمصور سينمائي يدرس في المعهد العالي للسينما وحاصل على جائزة UNFPA لصناعة الأفلام عام 2019.

يعمل في ورشة لمساعدة والده

يعتبر عبد اللطيف منيع أحد أبرز المرشحين للتتويج بميدالية أولمبية في باريس.

ابن محافظة الدقهلية، ساعد والده في ورشة الخراطة الخاصة بهم في دكرنس مسقط رأسه، وبدأ مسيرته مع المصارعة بعمر 8 سنوات في نادي دكرنس، ويشارك في الأولمبياد للمرة الثالثة على التوالي.

عاشقة لحلوى الغُريبة

تشارك مروة مجدي لاعبة الكرة الطائرة في الأولمبياد للمرة الأولى بتأهلها لمنافسات الطائرة الشاطئية.

مروة تزوجت قبل شهر من محمد إبراهيم حارس مرمى فريق الأهلي لكرة اليد.

تعشق مروة حلوى "الغُريبة" وتعتاد أكلها في أي وقت دون انتظار موسم معين مثل العيد.

الأشقاء

تشهد البعثة المصرية في باريس عددا من مشاركات الأشقاء سويا.

ويشارك الثنائي يحيى الدرع وسيف الدرع في منافسات اليد جنبا إلى جنب.

بينما يلعب محمد ماهر حمزة وشقيقته ملك حمزة في منافسات سلاح الشيش.

وفي السلاح أيضا الثنائي محمد السيد ومحمود السيد في منافسات الإيبيه.

أما في المصارعة فيشارك كل من الشقيقين محمد جبر ومصطفى جبر الشهير بـ مصطفى الضرس.

وأخيرا في تنس الطاولة عمر عصر وشقيقه خالد عصر.